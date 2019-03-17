Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским
17 марта 2019 16:04
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Всего в опросе приняли участие 21 552 человека. На вопрос «Как вы относитесь к русским?» 98% зрителей ответили «Позитивно», оставшиеся 2% признались в негативном отношении к россиянам.
Подробно изучают настроения украинцев и россиян по отношению друг к другу и социологи. Так, в середине октября прошлого года Левада-центр и Киевский международный институт социологии (КМИС) пришли к выводу, что украинцы стали лучше относиться к России. Симпатию Москве выразили 48% населения республики (37% годом ранее). Эксперты объяснили такие настроения усталостью от войны. Вместе с этим отношение россиян к соседней стране практически не изменилось — 33%, что на 1% больше, чем годом ранее.
Другой опрос, проведенный в декабре 2018-го социологической группой «Рейтинг», напротив, зафиксировал холодное отношение к России более чем у половины украинских респондентов.
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