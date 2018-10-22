Опрос показал, что у россиян стало больше свободных денег

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Согласно данным холдинга "Ромир", индекс свободных денег в сентябре стал больше на одну тысячу рублей. В августе этого года он составлял 20,9 тысячи рублей.При этом специалисты добавили, что реальные располагаемые доходы россиян в последний месяц лета впервые уменьшились с начала текущего года.