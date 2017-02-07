Опрос: в России меньше счастливых людей, чем в среднем в мире

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Более двух третей (68%) участников опроса в мире сказали, что считают себя счастливыми. В России же утвердительно на вопрос о счастье ответили только 56% опрошенных.Число людей, чувствующих себя несчастными, в России также меньше - всего 5%, тогда как в целом по миру их насчитывается 9%.Значительно больше в России, чем в среднем в мире, тех, кто не может дать четкого ответа на вопрос о том, счастливы ли они.Ни счастливым, ни несчастным не может назвать себя каждый третий (33%) россиянин.В среднем в мире 22% опрошенных говорят, что не чувствуют себя ни счастливыми, ни несчастными.В 2016 году составленный социологами индекс счастья для россиян вырос на единицу до 51 процентного пункта. Глобальный индекс счастья составил по итогам 2016 года 59 процентных пункта.В общем рейтинге счастья Россия по итогам 2016 года оказалась на 29-м месте, поднявшись на одну строчку (с 30-го места в 2015 году). Ближайшие соседи России по рейтингу - Швеция, Словения, Канада и Португалия.Традиционно к наиболее "счастливым" странам относятся азиатские государства (Фиджи, Филиппины, Индонезия, Китай, Бангладеш, Таиланд и др.), а также латиноамериканские (Колумбия, Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу).В Европе в лидеры по индексу счастья вышла и Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70 процентных пунктов, тогда как средний же показатель счастья в Западной Европе в минувшем году был равен 45 процентных пунктов.В декабре прошлого года Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк представили доклад, согласно которому число довольных жизнью граждан России за шесть последних лет сократилось до 32%. Таким образом, по данным ЕБРР и ВБ, Россия оказалась в нижней части списка из трех десятков стран с переходной экономикой, чье население удовлетворено своей жизнью.Фото vedomosti.ru