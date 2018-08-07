Опрос: Половина россиян планирует откладывать деньги на старость

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49% респондентов ответили утвердительно на вопрос "Вы будете или не будете в той или иной форме делать сбережения на старость?". 36% опрошенных заявили, что не собираются этого делать. Пятая часть респондентов намерена подумать над этим вопросом через 10 лет. Те или иные ответы дали 96% участников опроса.Исследование проводилось в 53 субъектах России. В нём приняли участие полторы тысячи человек.