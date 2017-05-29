Определились победители и призеры зимнего областного этапа «Зарница-2017»
29 мая 2017 13:42
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Итоги областных соревнований подведены в 30-й отдельной мотострелковой бригаде, расположенной в поселке Рощинский. Ежегодно «Зарницу» проводит региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федерального партпроекта «Надежда нации».
Зимний этап соревнований начался в январе, его участниками стали команды со всей губернии. Для участия в "Зарнице" в школах формировали команды по 10 человек из учеников 1-4 и 5-8 классов. Соревнования проводились в несколько этапов: в школьных спортзалах и дворах, а также на спортплощадках городов и районов Самарской области. На первом этапе определялись лучшие команды внутри учебных заведений. На втором - лидеры в городах и районах. Далее мальчишки и девчонки выявляли победителей зональных этапов, они и приехали на финал.
"Это прекрасно, что школьники постигают азы военного ремесла, - отметил региональный координатор федерального партпроекта "Надежда нации" депутат Кировского райсовета Александр Лашкин. – Ребята говорят, что хотят служить в армии, полиции, других силовых структурах. Можно сказать, что "Зарница" помогает в выборе профессии".
Участие в финальных соревнованиях приняли 12 команд, по 6 в каждой категории: 1-4 классы и 5-8 классы.
Финал «Зарницы» открыл военный оркестр. Прошел парад команд-участников финальной игры «Зарница». Командовал парадом подполковник Евгений Сергеевич Коченевский.
Участники прошли 10 станций: «Строевая подготовка», «Физическая подготовка», «Сборка, разборка автомата», «Метание гранаты», «Полоса препятствий», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Оказание первой медицинской помощи», «Меткий стрелок», «Армейские звания», «Плащ-палатка солдатская», «Шифровальщик», «Тематическая викторина» на знание истории Отечества, истории военных Парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2016 гг..
В итоге финалистами зимнего этапа военного-спортивной игры «Зарница-2017» стали:
5-8- классы:
1 место – команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара
2 место – команда «Очаг» школы №23 г.о. Тольятти
3 место –команда «Экстрим» школы №19 г.о. Сызрань
1-4 классы:
1 место – команда «Спецназ» школы №8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный
2 место – команда «Десантники» школы с. Старое Ермаково Камышлинского района
3 место – команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара.
На торжественной церемонии закрытия состоялось награждение команд-победителей. Кубок и переходящее знамя «Зарницы» увезла с собой команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара.
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Комментарии
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Победила команда школы №108 Промышленного района г.о. Самара. Социум
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