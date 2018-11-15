Определены самые популярные электронные госуслуги на региональном портале Самарской области
15 ноября 2018 15:47
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Услуга предоставляется при электронном обращении к порталу pgu.samregion.ru (РПГУ), что позволяет сократить количество личных посещений ведомства до одного раза. Ознакомиться с полным списком документов можно на сайте РПГУ. В случае несдачи повторный экзамен назначается не ранее чем через 7 дней.
Также популярностью пользуется услуга «Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам функционирования сельского хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в Самарской области». За информационно-консультационной помощью обратились порядка 3000 человек.
Воспользоваться данным сервисом можно в любое удобное время. Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем портала. Регистрация производится один раз и открывает доступ к электронным госуслугам и множеству государственных интернет-ресурсов. После регистрации необходимо зайти в личный кабинет, выбрать необходимую услугу и заполнить заявление. Данная услуга предоставляется бесплатно, передает пресс-служба облправительства.
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