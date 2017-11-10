Определены лауреаты -конкурса «Вместе со звездами» в Самарской области
10 ноября 2017 13:41
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В Самарской области завершился областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами», проводимый региональным министерством социально-демографической и семейной политики
9 ноября для подавших заявки на участие в областном фестивале-конкурсе в ДК Аврора состоялся отборочный концерт участников.
Всего для участия в фестивале было подано около 100 заявок, из которых после отборочных туров 35 номеров было представлено на суд компетентного жюри, в которое вошли профессиональные артисты и мастера сцены: солистка областного театра оперы и балета Лия Габриелян, режиссер постановщик проекта «Вместе со звездами», продюсер, постановщик массовых программ, сценарист, лауреат всероссийских конкурсов в жанре юмора и эксцентрики Армен Хачатуров, заместитель директора ГБОУ ДОД «Детская центральная хореографическая школа» Светлана Фрегатова и др.
В этом году по оценкам жюри лауреатами фестиваля-конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами» признаны:
Медведева Ольга Ивановна - песня «Севастопольский вальс»,
Жуков Григорий Николаевич - стихотворения собственного сочинения,
Гинкул Анастасия Валерьевна - песня «Бежать к тебе»,
Коллектив Похвистневского молодежного пансионата для инвалидов – танец с дугами,
ЦВО «Творчество», отделение реабилитации детей-инвалидов, танцевальный коллектив детей с ОВЗ «Русичи» - русский народный танец «Светит месяц»,
Тюрина Ксения – концертное фортепианное произведение ансамблевого музицирования «Карлосон»,
ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа» Кинель-Черкасское отделение коллектив «Задоринка» - номер «Частушки».
Все участники получили памятные дипломы об участии в фестивале, сообщает пресс-служба облправительства.
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