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Новости /  Общество /  Социум  

Определены даты проведения рейтингового голосования по выбору общественных пространств в Самаре

21 февраля 2019 18:28
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Каждый житель Самары в возрасте от 14 лет может стать участником народного голосования.
С 1 по 3 марта в Самаре будет проходить финальный этап определения приоритетов благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - открытое рейтинговое голосование.

Чтобы внести свой вклад в формирование облика города и выразить мнение в вопросе определения приоритета благоустройства в 2019 году, каждый житель Самары в возрасте от 14 лет может стать участником народного голосования. Алгоритм его проведения прост и доступен.

Первое, вне зависимости о места регистрации на территории Самары выбираете удобный по месторасположению пункт голосования (прим. список участков размещен ниже по тексту).

Второе, с документом, удостоверяющим личность, с 9:00 до 18:00 необходимо прийти на пункт голосования, пройти процедуру регистрации и получить бюллетень.

Третье, ознакомиться с информацией в бюллетени, которая будет содержать перечень из 20 общественных пространств Самары. Каждый участник голосования ставит в бюллетене любой знак в квадрате напротив общественной территории, за которую собирается голосовать. На каждом пункте голосования будут находиться компетентные специалисты, которые в индивидуальном порядке будут готовы разъяснить и ответить на все вопросы, касающиеся порядка заполнения бюллетеня.

И, последнее, городские общественные территории – лидеры предстоящего рейтингового голосования в первоочередном порядке будут благоустроены в 2019 году.

Напомним, что в настоящее время по итогам заявочной кампании определено 20 общественных территорий, которые являются «претендентами» на первоочередное благоустройство в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проекты городских пространств прошли процедуру общественных обсуждений, в ходе которых жители вносили свои предложения и пожелание по развитию территории.

Все эскизные проекты размещены в открытом доступе на сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Формирование комфортной городской среды», а также на сайте Департамента городского хозяйства и экологии.

Места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) здесь, передает пресс-служба горадминистрации. 
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