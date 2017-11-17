«Опора России» заявила о риске массовых банкротств из-за дефицита вагонов
17 ноября 2017 21:16
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«В настоящее время в большинстве регионов нашей страны имеются серьезные проблемы, связанные с отсутствием возможности вывоза готовой продукции и завоза сырья (комплектующих) железнодорожным транспортом», — говорится в письме главы «Опоры России» Александра Калинина на имя вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего транспорт. Аналогичное письмо он написал президенту РЖД Олегу Белозерову. Копии обоих писем есть у РБК, Калинин подтвердил их подлинность.
Большинство предприятий, испытывающих дефицит полувагонов, находятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, отмечает Калинин.
По его данным, из-за дефицита вагонов только в сентябре—октябре не было отгружено около 3 млн т готовой продукции, а с начала года — более 5 млн т груза по всей стране. «Предприятия не могут выполнить обязательства перед своими заказчиками, вынуждены нести убытки, подвергаться штрафам и ограничивать объем выпускаемой продукции. Некоторые предприятия остановили работу и находятся в состоянии, близком к банкротству», — пишет Калинин. Речь идет о сотнях, а возможно, даже тысячах предприятий, оказавшихся на грани банкротства, уточнил он в разговоре с РБК.
В письме Белозерову глава «Опоры» указывает, что свои обязательства по перевозке не выполняет Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка» РЖД, являющаяся самым крупным железнодорожным оператором в России). По данным «Опоры России», ФГК в октябре уведомила компании, с которыми у нее был договор на перевозку, «о прекращении обеспечения железнодорожным подвижным составом» начиная с ноября.
Как сообщалось ранее, Уралвагонзавод разорвал контракт с ФГК на аренду 27,2 тыс. полувагонов. В результате с ноября ФГК передала эти полувагоны его «дочке» «УВЗ-Логистик», и ее подвижной состав снизился более чем на 22%, примерно до 96 тыс. полувагонов.
«В связи с возвратом в ноябре парка «УВЗ-Логистик» ее собственнику ФГК действительно пришлось сократить объем принимаемых заявок на перевозку грузов», — говорит представитель ФГК.
По ее словам, на текущий момент доля оператора на отечественном рынке полувагонов составляет всего 18%. «При этом ФГК еще в мае приостановила рост ставок на аренду вагонов и предлагаемые компанией ценовые условия являются наиболее привлекательными, в связи с чем грузоотправители стремятся в первую очередь получить вагоны компании, в том числе действуя через органы власти и общественные организации», — подчеркивает собеседница. Однако даже сейчас, по ее словам, компания перевозит социально важные грузы: в ноябре компания, в частности, увеличила вывоз строительных грузов из Республики Карелия на 110%.
Калинин предложил Дворковичу провести совещание по этому вопросу, а Белозерову принять меры по выполнению обязательств со стороны ФГК.
Представитель РЖД сказал, что в компании не комментируют «деловую переписку». С представителем Дворковича оперативно связаться не удалось.
Ранее на дефицит вагонов уже жаловались главы регионов. В частности, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко говорил о проблемах доставки зерна, глава Карелии Артур Парфенчиков обращался к Дворковичу с просьбой помочь вывезти щебень, а губернатор Амурской области Александр Козлов просил вице-премьера Дмитрия Козака не допустить срыва доставки угля в отопительный сезон для Дальневосточного федерального округа.
Как сообщал РБК представитель Минтранса в конце октября, ведомство готовит ряд мер по недопущению ситуаций с нехваткой вагонов. В частности, Минтранс предлагает продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. «За счет данной меры улучшится оборот вагонов-зерновозов, высвободится около 20% парка», — говорил он. Например, в выходные дни октября из-за простоя, связанного с оформлением документов, суточная погрузка зерновых грузов снижалась почти на 53% (49 тыс. т) к уровню погрузки в будни, отмечал представитель ведомства. Кроме того, Минтранс предлагал штрафовать грузоотправителей за простой вагонов.
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