Оплачивать интернет-покупки в России можно будет без реквизитов карты

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Вместо ввода 16-значного номера карты, срока ее действия и CVV-кода пользователю достаточно будет указать адрес электронной почты.Предварительно потребуется установить специальное приложение, которое сейчас разрабатывает ассоциация «Финтех».Мобильное приложение позволит привязать дебетовые и кредитные карты к электронной почте. В ЦБ уверены, что подобная разработка поможет максимально защитить пользователей от взломов.Автоматический ввод реквизитов карты по адресу электронной почты позволит минимизировать сбор данных о плательщиках разработчиками фишинговых сайтов.Есть у такой системы и недостатки. В случае совпадения пароля к почтовому аккаунту, почту легко взломать. В связи с этим «Финтех» параллельно ведет работу еще в нескольких направлениях: разрабатывает систему авторизации по номеру мобильного телефона и создает единую систему быстрых переводов между счетами в разных банках.