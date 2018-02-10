Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС абонентов полгода, начиная с 1 июля

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По словам одного из собеседников РБК, представленный министром вариант реализации закона предусматривает, что с 1 июля 2018 года ​аудиозаписи разговоров и СМС пользователей будут храниться в течение шести месяцев, а интернет-трафик (переписка в мессенджерах, электронная почта, история серфинга в интернете и пр.) — в течение одного месяца начиная с 1​​ октября 2018 года.Такая схема уже оформлена как проект постановления правительства, но его опубликование произойдет, по версии одного из собеседников РБК, уже после выборов президента России в марте 2018 года.С 1 июля 2018 года вступают в силу положения антитеррористических поправок в два федеральных закона, получивших неофициальное название «закон Яровой» и обязывающих операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся мессенджеры, сервисы электронной почты, интернет-форумы и др.) хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций — до одного года для ОРИ и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-разыскных мероприятий.Законопроект предполагал, что точные сроки хранения, объемы и тип данных определит правительство. Первую версию соответствующего проекта постановления Минкомсвязь подготовила еще в конце 2016 года, однако документ раскритиковали участники рынка из-за слишком высокой стоимости реализации требований. По оценкам самого министерства, она могла обойтись компаниям отрасли в 4,5 трлн руб., что значительно превосходит совокупные доходы всех ее участников (их оборот в 2016 году составил 1,657 трлн руб.). Вторая версия проекта была опубликована весной 2017 года, но и она вызвала нарекания у операторов и интернет-компаний.После этого новых версий документа не публиковалось. Но Николай Никифоров осенью 2017 года рассказывал, что министерство склоняется к варианту, при котором наиболее «тяжелые» данные будут храниться в течение одного месяца, а аудиозаписи разговоров — шесть месяцев.В середине января вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство обсуждает возможность отсрочки выполнения требований о хранении данных, но для каких именно данных и на какой период, он не уточнил. До последнего времени оставался открытым вопрос, какой объем трафика должны будут хранить участники отрасли. Минкомсвязь считала, что рассчитывать объем необходимо в зависимости от емкости сетей операторов. Для операторов это означало, что чем больше будет пропускная способность сети, тем больше данных придется хранить, вне зависимости от того, насколько были задействованы эти мощности. В конце января Минкомсвязь согласилась, что операторы должны будут хранить в течение месяца только фактически переданный интернет-трафик, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Однако и этот вариант не удовлетворил бизнес. По данным «Коммерсанта», комиссия РСПП направила письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрию Алхазову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой еще больше смягчить требования к хранению данных. В заключении, подготовленном РСПП, говорится, что реализация закона «полностью поглотит инвестиционные бюджеты операторов связи либо приведет к значительному росту тарифов на услуги связи на 12–90% в зависимости от услуги и оператора связи». Собеседники РБК, знакомые с содержанием встречи в Минкомсвязи 8 февраля, не уточнили, были ли учтены эти замечания РСПП.Хранение записей разговоров в течение полугода, а интернет-трафика в течение месяца потребует только от «МегаФона» 35–40 млрд руб. затрат в течение пяти лет, заявлял гендиректор компании Сергей Солдатенков. В интервью телеканалу РБК Никифоров также говорил, что для крупных игроков речь будет идти о «десятках миллиардов рублей».По словам еще одного собеседника РБК, все операторы ранее должны были представить в Минкомсвязь свои расчеты по реализации положений «закона Яровой». У операторов «большой тройки» затраты на исполнение закона варьируются от 35 млрд до 60 млрд руб., рассказал он. Топ-менеджер одного из операторов сообщил РБК, что предложенные Никифоровым сроки хранения данных приведут к росту тарифов на связь «примерно вдвое».​​