Операторы самарских ТЦ считают, что объекты достаточно оборудованы на случай ЧС
26 марта 2018 22:30
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Отсутствие ответов трактовалось как отсутствие условий безопасности посетителей. Несмотря на то, что безопасность людей в торговых центрах сегодня — главная тема дня, волнующая практически каждого, не дождались ответов на вопросы от торговых центров: «Империя», «Апельсин», «Молот», «Вива Ленд», а также ТЦ группы «Виктор и Ко» («Мега Сити», «Гуд’Ок», «Амбар», «Московский», «Космопорт»).
Что ответили в самарских ТЦ:
ТРК «ПАРК ХАУС»
«Плановые мероприятия проводятся согласно графику, составленному с учетом нормативных документов и „Правил противопожарного режима в РФ“. По нему в марте будет проведено очередное комплексное испытание систем противопожарной защиты ТЦ (проводится 1 раз в 3 месяца). При комплексном испытании задействован: персонал эксплуатационной организации ТЦ, сотрудники охраны ЧОП, работники подрядных организаций, обслуживающие противопожарные системы, инженерный персонал арендаторов. В марте проведут тренировку по эвакуации в ТЦ, которую проводят два раза в год и ежемесячное обслуживание всех технических систем».
— Руководитель отдела рекламы ТЦ «Парк Хаус» Александр Сиденко
ТЦ «ОРБИТА»
«Проверка МЧС в этом году у нас была в начале февраля, обычно они проходят два-три раза в год. Мы учения для сотрудников проводим ежемесячно, привлекаем всех охранников, весь персонал и сами проводим инструктажи, чтобы все знали, где какие провода, где ключи от запасных дверей».
— Бенефициар ТЦ «Орбита» Святослав Ремизов
ТЦ «ОПЕРА»
« Мы учения для сотрудников проводим раз в квартал, последний раз — 5 марта. МЧС у нас проверку проводили в июле 2013 года, они проводятся раз в 5 лет. Те визиты, что 2-3 раза в год — неофициальные, без предписаний, такая проверка у нас была в декабре 2017. Это регулярно, в прошлом году после каждого пожара ТЦ в России заходили».
— Директор ТЦ «Опера» Мария Сергеева
ДЦ «Ди Порт»
«У нас все проверки проводятся по регламенту, в установленные сроки. Жителям Самары нечего опасаться».
— Администрация ТЦ.
«Аврора Молл»
«Системы ТЦ обслуживает организация, имеющая соответствующую лицензию министерства РФ по делам ГО и ЧС. Нами установлен постоянный радиочастотный сигнал системы мониторинга с -1 МЧС, при возникновении любых сбоев сигнал отображается в диспетчерском пункте МЧС. Проверки проводятся регулярно. На территории мола ежедневно находятся 4 сотрудника, в чьи обязанности входит только обеспечение контроля работы систем пожарных сигнализаций и оповещения, и контроль доступа всех путей эвакуации. Учения мы проводим раз в квартал с привлечением специалистов. Из-за ложных сообщений о минировании ТЦ, мы проводили неоднократные эвакуации, и они прошли без нарушений. В случае чрезвычайной ситуации посетители и сотрудники мола должны руководствоваться указаниями, транслируемыми по системам оповещении».
— Технический директор ТРК «Аврора Молл» Андрей Курочкин
ТЦ «МЕГА»
«Безопасность посетителей и сотрудников наших торговых центров является главным приоритетом IKEA Centres Russia. Все наши здания оснащены современными системами противопожарной защиты. Мы уделяем особое внимание раннему обнаружению пожара, оповещению всех людей, находящихся в здании, реагированию и предотвращению распространения пожара, а также быстрой и безопасной эвакуации людей в случае опасности. Мы организуем обучение всего персонала, работающего в торговых центрах действиям в случае пожара. Нами проводятся специальные тренировки и учения по эвакуации (не менее двух раз в год, в т.ч. с покупателями), чтобы убедиться, что наши сотрудники знают, как действовать в случае опасности, и умеют применять свои знания в процессе эвакуации. В 2017 году учебные эвакуации проходили в мае и в сентября. МЧС проводит плановые проверки раз в 3 года, последняя плавневая проверка была в июне 2015 года. Следующая проверка запланирована на май 2018 года. Несколько раз в год все ТЦ проходят внутренние и внешние инспектирование по безопасности, в т.ч. на соответствие требованиям Пожарной безопасности, установленными законодательством РФ, и требованиям международных норм и стандартов. Мы усилим контроль за соблюдением данных мер».
— Пресс-служба ИКЕА в России
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