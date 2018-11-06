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Новости /  Общество /  Социум  

Оператор многострадального завода «Родник» теперь может перезапустить производство

6 ноября 2018 21:40
183
Собственники предприятия сумели уладить многолетний конфликт с регулятором рынка Росалкогольрегулированием.
Оператор многострадального завода «Родник» теперь может перезапустить производство.

Собственники предприятия сумели уладить многолетний конфликт с регулятором рынка Росалкогольрегулированием, передает "Самарское обозрение"



Фото:  "Самарское обозрение"
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Комментарии



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