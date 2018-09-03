Оперативный прогноз пожарной опасности в Самарской области
3 сентября 2018 18:07
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- второй (3 муниципальных обравзования: Клявлинский, Камышлинский, Кошкинский районы);
- третий (20 муниципальных обравзований: г.о. Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск,
Богатовский, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Хворостянский, Шенталинский, районы);
- четвертый (12 муниципальных обравзований: г.о. Самара, Сызрань, Тольятти, Алексеевский, Безенчукский, Большеглушицкий, Волжский,
Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шигонский районы);
- пятый (2 муниципальных обравзования: Кинель-Черкасский, Сергиевский районы).
Главное управление настоятельно рекомендует следовать правилам поведения в пожароопасный сезон:
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;
- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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