Опасный крафт: как не стать жертвой самогонного аппарата
6 августа 2018 20:18
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Александр Панин — самогонщик со стажем. Однажды решил поэкспериментировать. Подумал, что если немного прикрыть выводную трубку самогонного аппарата, то спирт будет меньше выветриваться. Уже через 15 минут он пожалел о своём эксперименте. Шлем самогонного аппарата резко сорвало, он ударился о вытяжку, отскочил и задел по голове Александра. Панину повезло. Он не плотно прикрыл трубку, а конструкция агрегата была такой, что шлем крепко не закреплялся. В результате, когда в аппарате накопилось давление, шлем легко выбило. Александр ограничился испугом и лёгким ушибом.
С тех пор Панин очень тщательно следит за техникой безопасности при производстве самогона. Напоминает об этом и своим клиентам. Сейчас он работает руководителем отдела продаж компании, которая занимается продажей и продвижением самогона.
— Техника безопасности — это первое, с чем должен ознакомиться человек, желающий делать самогон, — рассказывает Александр Панин. — Главное правило — нельзя совмещать процесс выгонки и потребления. Одним словом, делать самогон и пить его. В этом случае притупляется внимание и бдительность, которые необходимы во время всего процесса. Достаточно нарушить технологию производства и можно легко получить травму. Самогонный аппарат может вспыхнуть, взорваться. В результате можно получить как минимум ожог брагой.
Как ни странно, но именно о технике безопасности многие самогонщики сейчас задумываются в последнюю очередь. Дело в том, что производить алкоголь в домашних условиях стало модно. Самогоноварение превратилось в популярное хобби, а агрегаты для его производства продаются на каждом шагу. Казалось бы, что может быть проще — перегнал спирт с травами или ягодами и всё, уникальный домашний алкоголь готов. На самом деле для работы с самогонным аппаратом требуются серьёзные знания.
Если бы все любители домашнего алкоголя всерьёз подходили к вопросу безопасности, то многих трагедий удалось бы избежать. Так, в конце июля громко обсуждалась история пожара в Сочи, где погибло 8 человек. Среди первых версий случившегося рассматривался взрыв самогонного аппарата. Правда, затем в Следственном комитете заявили, что версия подтверждения не нашла. Тем не менее опасения были не беспочвенны.
Ранее самогонный аппарат стал причиной пожара в новостройке на Хабаровской улице в Москве. Житель Гатчины в Ленинградской области попал в реанимацию, после того как агрегат взорвался в его квартире. Такая же беда случилась и под Саратовом, где мужчина и женщина пострадали от ожога брагой. В общей сложности с начала года можно насчитать несколько десятков печальных историй о травмах самогонщиков.
— Основная проблема, из-за которой может произойти взрыв, — это разгерметизация самого самогонного аппарата, — рассказывает основатель петербургского бара Distillate, в котором представлена большая линейка самогона, Василий Великжанин. — К сожалению, при покупке это проверить невозможно. Дефект может быть выявлен только после начала эксплуатации. Сама по себе брага загореться не может, это понятно. Загореться могут только пары или сам дистиллят, если произойдёт разгерметизация "перегонного куба". В Соединённых Штатах, например, самогонщики борются с этой проблемой следующим образом: они обмазывают все швы неким подобием теста, как правило, приготовленного из кукурузной муки.
Также, чтобы сам процесс перегонки прошёл безопасно, необходимо следить за охлаждением паров, которые выделяются в процессе перегонки. Если охлаждения недостаточно, даже если все швы герметичны, может произойти взрыв. Образовывается избыточное давление в перегонной системе и, если отсутствует клапан аварийного сброса пара, это также может спровоцировать взрыв. По словам Василия Великжанина, есть ещё один фактор, который может привести к взрыву. Как ни странно, это несоблюдение правильных геометрических форм. Первой формой самогонного аппарата был именно куб, и исторически резервуар для сусла любой формы по сей день называется "перегонный куб". Так что нужно очень аккуратно относиться к аппаратам кустарного производства.
Также очень важно внимательно подходить к самому процессу самогоноварения. Аппарат нельзя оставлять без присмотра, но и размещать его в людной комнате не стоит. Рядом не должно быть детей и животных. Заниматься перегоном нужно только в закрытой одежде и плотной обуви на резиновой подошве. Лучше использовать такую одежду, которую легко снять, если вдруг она загорится или на неё попадёт кипяток.
Кстати, юристы предупреждают: не стоит доверять варку самогона у себя дома посторонним. Особенно, если нет полной уверенности в профессионализме самогонщика. Иначе модное хобби может дорого обойтись владельцу квартиры.
— Если в результате взрыва самогонного аппарата в квартире нанесён ущерб третьему лицу, то это лицо имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба к собственнику квартиры, где взорвался самогонный аппарат, а также к лицу, кто варил самогон, — поясняет адвокат Дмитрий Зацаринский. — Производитель самогонного аппарата может быть привлечён к гражданской ответственности, если в ходе судебного заседания будет установлено, что взрыв аппарата и нанесение ущерба произошло в результате производственного брака. Установлено это может быть только путем проведения судебной экспертизы.
По расчётам Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в России ежегодно производится около 200 млн литров самогона. Большая часть — кустарный самогон, который гонят на самодельных аппаратах маргинальные слои населения и бабушки в деревнях, для которых это семейная традиция.
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