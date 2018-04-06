Онлайн-бронирование путевок в детские летние лагеря Самарской области стартует 13 апреля

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Бронирование – обязательное условие приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь.Льготную путевку для своих детей могут получить все желающие, проживающие на территории Самарской области.Стоимость льготной путевки различна в зависимости от условий проживания ребенка в лагере: для обычных лагерей она составляет от 3900 до 5200 рублей, для лагерей с предоставлением санаторных услуг – около 10 000 рублей.Подробная и обновленная информация о правилах бронирования, списке адресов учреждений, куда необходимо обращаться родителям детей, размещена на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru в разделе «Служба семьи», подраздел «Отдых и оздоровление детей Самарской области»).***Планируется, что в соответствии с Реестром организаций отдыха и оздоровления детей в 2018 году на территории Самарской области будут функционировать 52 детские организации отдыха и оздоровления. Из них:- загородных летних лагерей – 31,- лагерей санаторного типа – 14,- специализированных лагерей (спортивной, военно-спортивной направленности) - 7.Напомним, что в 2017 году также функционировали 52 организации отдыха и оздоровления детей.Ежегодно за счет средств областного бюджета приобретается около 40 тысяч путевок, в том числе 13,5 тысяч путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Для получения данной путевки необходимо обращаться в отделения семьи комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства заявителя, сообщает пресс-служба облправительства.