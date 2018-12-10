Онлайн-афера. Как не потерять деньги на ОСАГО
10 декабря 2018 16:51
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Сергей решил оформить страховку на машину. Знакомые посоветовали страхового агента. Казалось, так быстрее и проще. Заплатил агенту тысячу рублей за услугу — и не надо ехать в офис страховой. Все документы можно получить онлайн. Сергей мгновенно получил электронную страховку, которую распечатал и возил с собой. Мужчина так и не понял бы, что стал жертвой "серого" агента, если бы не пришло время менять права.
Получив новые, он пришёл в офис страховой компании и попросил внести изменения в страховку. Только вот оказалось, что его страховка недействительна, зато на его полис застрахован мотоцикл. Мотоцикла у Сергея не было, но страхователем числился именно он. И к управлению мотоциклом был допущен ещё один человек, которого мужчина не знал.
Это необычная схема обмана даже для опытных мошенников. Тем не менее с похожими ситуациями автовладельцы сталкиваются по всей стране. По данным официальной статистики Российского союза страховщиков, уже более половины договоров ОСАГО заключаются онлайн. Вместе с этим и часть мошенников переходит с "бумаги" на "онлайн". Сейчас известно несколько основных схем обмана. Первый способ стать жертвой мошенника — попасть на фишинговый сайт. Это сайт-подделка, который полностью копирует дизайн и вёрстку сайта страховой компании.
— Не заметив, что находится на таком сайте, пользователь вводит свои данные, рассчитывает стоимость страховки, отправляет деньги на счёт мошенников — личную карту или "Яндекс. Кошелёк", — рассказывает директор по продукту и сооснователь сервиса "Страховкару.ру" Валерий Коляда. — После этого некоторые мошенники высылают поддельные полисы, а кто-то просто исчезает. Бороться с такими сайтами довольно сложно. Виновников найти практически невозможно, как и вернуть деньги. Отличить фишинг можно, внимательно рассмотрев адресную строку сайта. Название сайта совсем немного отличается от настоящего, часто написано с ошибками или цифрами вместо букв.
Другой способ нажиться на водителях зародился в среде страховых агентов. Далеко не все владельцы машин покупают полис самостоятельно. Многим, особенно в регионах, требуется помощь консультанта — страхового агента. Тут и появляются агенты-мошенники, которые обещают оформить электронный ОСАГО. И оформляют, только вместо настоящего полиса отправляют подделку. Как это происходит? У агента-мошенника есть данные какого-то водителя. Обычно у этого водителя большой стаж безаварийного вождения, хорошие коэффициенты и регистрация. Всё это серьёзно понижает итоговую стоимость полиса.
При расчёте стоимости ОСАГО агент-мошенник указывает эти данные вместо данных клиента. Когда страховая присылает электронный полис в формате PDF, мошенник меняет данные в редакторе и просто пересылает клиенту исправленный файл. В итоге у клиента е-ОСАГО вроде бы есть, а в базе РСА записи о его полисе нет. Особенно часто на эту удочку попадаются водители, которые хотят сэкономить на ОСАГО или ранее получали отказ от страховой компании.
Автомобилисту повезёт, если он обнаружит подделку самостоятельно. Но если об отсутствии действующего полиса узнает сотрудник ГИБДД, водителю грозит штраф. Если же водитель без полиса попадёт в ДТП, оплачивать весь ущерб пострадавшим он будет самостоятельно, а это могут быть многомиллионные суммы.
— Чтобы защитить себя при покупке е-ОСАГО, надо покупать полис на проверенных сайтах, не обращаться к сомнительным продавцам-агентам, которые обещают оформить страховку дёшево, — поясняет Валерий Коляда. — Не отправлять деньги на личную банковскую карту или "Яндекс. Кошелёк" агента. Это самый незащищённый способ оплаты. Требовать чек. Электронный полис генерируется в страховой компании, а значит, только от страховой компании он и должен приходить на электронную почту. Никто не гарантирует подлинность полиса, который приходит с почтового ящика третьего лица. Вместе с е-ОСАГО на почту от страховой компании также приходят заявление о заключении договора со страховой компанией, уведомление о заключении страхового договора, чек на оплату. Данные во всех документах должны совпадать.
Валерия Коляда подчёркивает, что все данные нужно проверить до момента оплаты, особенно таблицу расчёта страховой премии. Лучше узнать свои коэффициенты и примерную стоимость полиса заранее. От предложений с заведомо низкой ценой стоит отказываться — с наибольшей долей вероятности вам предлагают поддельный полис. Наконец, подлинность своего е-ОСАГО можно проверить по базе РСА, где полис должен появиться в течение 72 часов после оформления. Также обычно запись о полисе хранится в личном кабинете на сайте страховой компании.
— Чаще всего сейчас используются две схемы — продажа поддельных либо утраченных (утерянных, похищенных) полисов, — рассказывает специалист ПАО СК "Росгосстрах" Павел Торубаров. — Если в первом случае выплаты от страховой компании можно не ждать, то во втором иногда можно и получить выплату. Есть некоторые нюансы по времени утраты страховой компанией полиса, датой сообщения об этом факте правоохранительным органам и датой приобретения полиса. Жертвой мошенников не стать довольно просто — страховаться у официальных представителей страховщика, которых можно найти на сайте любой крупной страховой компании. Не заказывайте полис ОСАГО через Интернет "с доставкой на дом". С большой долей вероятности, это — мошенники.
Павел Торубаров не советует искать дешёвую страховку — её не бывает. Цены у страховых компаний на ОСАГО примерно одинаковые. По словам эксперта, обращать внимание при покупке полиса следует в первую очередь на цену полиса. Также можно проверить, не числится ли этот полис в страховой компании как утраченный. Делается это через сайты компаний. Впрочем, может сложиться такая ситуация, когда мошенники предлагают хорошую копию реально существующего полиса. В этом случае проверка через сайт страховщика не поможет.
— Важно покупать полис либо на официальном сайте страховой компании, либо через её официальных представителей, — рассказывает управляющий партнёр коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнёры" Владимир Старинский. — В последнем случае должна быть представлена доверенность — она публикуется на сайте. Но стоит проверить её подлинность. Это можно сделать двумя способами: проверить наличие организации в реестре посредников на сайте страховой компании или позвонить в компанию и уточнить эти сведения. Также подделки часто привозят через курьеров, особенно когда используется безналичная оплата. Клиенту привозят уже заполненные бланки, он отдаёт деньги, а впоследствии обнаруживает, что полис недействительный. Здесь проблема в том, что отличить поддельный бланк от настоящего очень сложно, хотя можно посмотреть печати на наличие опечаток, наличие водяных знаков с логотипов РСА и металлизированной защитной нити.
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