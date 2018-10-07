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Онкология, ожирение и депрессия. Что учёные выяснили о вреде и пользе газировки

7 октября 2018 17:34
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Мнение исследователей разделилось: одни считают, что всеми любимые сладкие напитки приводят к страшным заболеваниям, а другие, что они помогут скинуть лишние килограммы.
Израильские учёные из Университета Бен-Гуриона провели исследование и выяснили, что работа органов человека с каждым разом ухудшается, если на протяжении долгого времени употреблять напитки, которые содержат заменитель сахара. В своём исследовании, опубликованном на сайте Science Alert, они отметили, что длительное употребление газировки может спровоцировать развитие рака, передает life.ru.

Исследователи собрали данные о 210 тысячах составляющих газировки и определили, что большая часть таких веществ, как, например, фосфаты, могут провоцировать нарушение микрофлоры кишечника. Учёные обнаружили, что особенностями обладает подсластитель, который может нарушить баланс микрофлоры кишечника или полностью её убить.

Испытания, проведённые на мышах, показали: употребление искусственных подсластителей меняет работу организма, поступление жиров и других питательных веществ в него. Регулярное насыщение организма такими веществами в больших количествах, как показывают выводы учёных, приводит к разрушению мышечных тканей.

Бомба замедленного действия

В конце декабря минувшего года Европейская ассоциация проблем ожирения выпустила доклад, в котором рассказала о масштабе, который наносится организму газировкой. В документе, основанном на проведении 30 исследований с 2013 по 2015 год, производителям газировки рекомендовано снизить процент так называемых пустых калорий в напитках.

Как удалось выяснить учёным, регулярное употребление газировки вызывает тяжёлые и в большинстве случаев неизлечимые формы ожирения. Они, как говорится в исследовании, влияют на работу жизненно важных органов организма, а также создают условия для развития серьёзных заболеваний желудочно-кишечного тракта и болезней сердца. Существует даже риск развития внесосудистого накопления жидкости, что является причиной остановки сердца.

Виноват сахар

Учёные из ЮАР пришли к выводу, что частое употребление газированных напитков увеличивает риск возникновения диабета, повышенного давления и инсульта. Причиной тому является содержание большого количества сахара. К примеру, в одной банке содержится порядка 39 граммов сахара, а это на 14 граммов больше обычной нормы взрослого человека.

Помимо этого газировка способствует появлению лишнего веса, что приводит к метаболическому синдрому. Согласно результатам исследования, которое провели учёные, те, кто употреблял газированные напитки, чаще всего жаловались на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, а обостряли всё это пассивный образ жизни, курение и несоблюдение диеты.

Старческое слабоумие

Учёные из Бостонского университета в США по результатам своего исследования пришли к выводу, что употребление подслащённых напитков приводит к уменьшению объёма головного мозга. В частности, страдает гиппокамп, та его часть, что отвечает за формирование долговременной памяти. Кроме того, как стало известно, потребители также подвержены инсультам и старческому слабоумию.

Эксперты провели два исследования. В первом они изучили данные МРТ и тестов на умственные способности, а также память 4000 жителей Соединённых Штатов. Выяснилось, что те, кто потреблял больше двух упаковок сладких напитков в день, имел ранние признаки старения мозга. С возрастом мозг любого человека может уменьшаться в объёме, но у любителей газировки этот процесс начинался раньше.

Во второй работе учёные принялись за исследование связи между вероятностью инсульта или старческого слабоумия и употреблением газировки. Для этого они взяли данные по 2888 жертвам инсульта старше 45 лет и 1484 пациентам старше 60 со старческим слабоумием. Результаты были неожиданными. Связи между двумя проблемами и газировкой отсутствовали, но зато у тех, кто часто употреблял "диетическую" газировку (вместо сахара в ней подсластители), втрое чаще сверстников возникали инсульты и развивалось слабоумие.

Разрушает зубы

Также опасения учёных относительно газированной воды вызывает её влияние на зубы, поскольку эмаль подвергается воздействию кислоты. Исследование итальянских учёных показало, что газировка ненамного повреждает эмаль, чем обычная вода без газа. Как оказалось, негативное влияние на зубы оказывает не газ, а содержание в напитке сахара.

Именно сочетание сахара и газа становится причиной повреждения зубных тканей.

Уменьшает смертность?

Тем не менее, несмотря на различные заявления учёных всех стран, онкологи из Йельского университета провели исследование и установили, что активное употребление диетической газировки уменьшает риск смертности.

Как показывает их исследование, такие напитки снижают смертность от рецидива рака прямой кишки. Чтобы прийти к такому выводу, учёные провели эксперимент. Он длился в течение семи лет, участие в нём приняла тысяча пациентов, прошедших химиотерапию для лечения тяжёлой аденокарциномы прямой кишки (рак прямой кишки).

Онкологи установили, что у больных, принимавших не менее 350 мл сладких диетических напитков, уменьшился риск внезапной смерти от рецидива на 46%. Тем самым они показали, что сам по себе переход от обычных газированных напитков к диетическим снижает смертность таких пациентов на 23%.

Не всё сладкое повышает настроение

Американские учёные провели исследование и пришли к выводу, что от сладких газированных напитков организм человека впадает в депрессию.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 260 добровольцев. Как оказалось, апатию и депрессию вызывают четыре и более стаканов сладкой шипучки в день. Также учёные выявили тот факт, что диетическая газировка вызывает более тяжёлые симптомы депрессии.

При этом учёным пока не удалось определить, как именно напиток влияет на нервную систему, но они отметили, что отказ от сладкой газировки в пользу натурального кофе позволяет победить депрессию и апатию в кратчайшие сроки.

В разумных количествах можно

К удивительным выводам пришли российские учёные. Так, профессор РНИМУ имени Пирогова, эксперт Академии безалкогольных напитков Сергей Бельмер во время выступления на форуме "Санкт-Петербург — Гастро-2015" заявил, что газированные напитки не оказывают негативного влияния на здоровый желудок человека при разумном потреблении.

Он отметил, что углекислый газ в напитках практически не попадает в организм и потому безвреден для человека, так как часть углекислого газа улетучивается из напитка при вскрытии бутылки или банки, другая же разбавляется с воздухом при глотании, а оставшаяся малая доля газа, которая всё-таки достигает желудка, быстро всасывается через стенки желудочно-кишечного тракта.

Именно поэтому люди, не имеющие проблем с пищеварительной системой, при умеренном потреблении газировки могут не опасаться за здоровье слизистой оболочки желудка.

Поможет похудеть

Исследования американских учёных показали, что есть и определённая польза в употреблении газированной воды.

Так, она способствует улучшению глотательных движений путём стимуляции нервов, которые ответственны за функцию глотания. А если минералка холодная, эффект становится более выраженным. Также газировка способна продлению чувства насыщения — употребление газированной воды замедляет переваривание пищи, что определённо приносит пользу при похудении.

Ещё одним открытием является то, что газировка способствует ликвидации запоров. В двухнедельном исследовании 40 участников преклонного возраста, страдающих регулярными запорами, сравнили действие газировки и обычной воды на перистальтику кишечника. Контрольная группа показала уменьшение симптомов на 58%. 
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