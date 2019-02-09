Онищенко оценил рейтинг самых излучающих смартфонов
9 февраля 2019 21:12
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Онищенко заявил, что влияние смартфонов на развитие рака доказано.
— Любое волновое воздействие влияет на человека. Это не просто эмоции, а объективные данные, — сказал Онищенко в комментарии агентству URA.ru.
Экс-главный санитарный врач страны отметил, что ещё в 2003 году были опубликованы санитарные правила. По ним норма работы с гаджетами для школьников составляла не более 45 минут в день.
Рейтинг телефонов с наибольшим излучением опубликовало немецкое издание Statista. Его лидером оказался бюджетный смартфон 2017 года Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм.
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