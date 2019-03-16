"Они за Россию": украинская журналистка подвела итоги визита в Крым
16 марта 2019 23:09
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Девушка приехала на полуостров и сняла три сюжета об изменениях на полуострове с момента его вхождения в состав России. Так, в первом выпуске она заявила, что россияне на этой территории "окончательно окопались": тогда Медведева пришла к выводу, что фактически Крым живет по российским законам.
В четвертом, заключительном выпуске девушка поделилась общими впечатлениями от визита на полуостров. Журналист отметила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.
"Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса "Таврида", Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля", — рассказала она.
Медведева также сравнила цены на полуострове и Украине. Она развеяла миф о более дорогих российских товарах: по ее оценке, на полуострове "что-то дороже, а что-то дешевле". Например, в Крыму более дешевый бензин и коммунальные услуги (в частности отопление), а также более высокие пенсии и зарплаты, чем на Украине.
При этом блогер констатировала, что на полуострове из-за санкций не действуют многие международные и даже российские компании.
Среди "неудобств" для жителей российского Крыма Медведева выделила необходимость исполнять законы.
"(Раньше. — Прим. ред.) налоги никто не платил, ограничивались откатами для своих "крыш". В России все не так, <…> в России нужно платить налоги. На Украине есть поверье, что налоги платит только лох. <…> Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно", — заявила она.
Вывод Медведевой: крымчане действительно хотят быть частью России.
"По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году", — подытожила она. Украина 2019 года, по мнению журналиста, является "чужой для крымчан страной".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей республики высказались за вхождение в состав России. В Кремле неоднократно заявляли, что жители Крыма выразили свою волю демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
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16 марта 2019 23:09
Вывод Медведевой: крымчане действительно хотят быть частью России. Социум
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