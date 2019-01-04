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"Она больше Земли". Уфолог нашёл доказательства существования базы инопланетян

4 января 2019 16:50
738
Отмечается, что инопланетный объект Уоринг заметил в приложении, позволяющем просматривать космическое пространство вокруг нашей планеты.
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил "огромную базу пришельцев", сообщает life.ru со ссылкой на издание Express.

Отмечается, что инопланетный объект Уоринг заметил в приложении, позволяющем просматривать космическое пространство вокруг нашей планеты.

— Размеры базы указывают на то, что она больше Земли. Это доказательство того, что инопланетяне не только существуют во Вселенной, но и настолько продвинуты, что могут строить корабли нереально больших размеров, — написал уфолог в своём блоге.

Ранее в Сети появилось видео, где запечатлено "треугольное НЛО", пролетающее над территорией военной базы в американском штате Огайо. Кроме того, в сентябре 2018 года представители NASA заявили о возобновлении программы по поиску инопланетян в космосе. 



Фото:    pixabay
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Комментарии



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