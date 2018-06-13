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Новости /  Общество /  Социум  

«Он живой и умирать не собирается», — пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщения о его смерти

13 июня 2018 17:29
Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин жив, сообщила РБК пресс-секретарь режиссера.

«Я могу опровергнуть информацию, которая появилась в СМИ. Он [Говорухин] живой и умирать не собирается», — сказала корреспонденту РБК пресс-секретарь режиссера Мария Шоппо.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Говорухин скончался. По данным источников НТВ, у Говорухина резко ухудшилось состояние здоровья и режиссер находится в тяжелом состоянии.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на свои источник в медицинских кругах сообщил, что Говорухин был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии. Однако заместитель Говорухина в комитете по культуры Госдумы Елена Драпеко заверила «РИА Новости», что тот остается в санатории «Барвиха».

«У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили час назад, позвонили его жене», — сказала Драпеко.




Фото из открытых источников


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Комментарии



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