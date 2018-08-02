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"Он весь в колтунах". Похитительница кота Бегемота объяснила свой поступок

2 августа 2018 21:45
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Чтобы избежать повторной кражи, музей планирует купить для всеобщего любимца ошейник с GPS.
Похитительница кота Бегемота из "Булгаковского дома" явилась в культурное учреждение и объяснила, почему забрала пушистого сотрудника музея. По словам "сердобольной" москвички, работники совершенно забросили Бегемота, передает life.ru.

— Он у вас весь в колтунах, стилист ваш так придумал? Любая домашняя кошка выглядит лучше, — цитирует Ольгу "Москва 24".

По её словам, в действительности у кота нет ни стилиста, ни диетолога, о которых говорят в доме Булгакова. Ольга считает, что на самом деле Бегемота в музее не любят. В свою очередь "Булгаковский дом" заявил о готовности предоставить доказательства тщательного ухода за животным.

Чтобы избежать повторного исчезновения кота Бегемота, музей планирует купить для всеобщего любимца ошейник с GPS.

Напомним, 1 августа "штатный сотрудник музея-театра "Булгаковский дом" был украден неизвестной женщиной. Исчезновение Бегемота не оставило равнодушным никого. Сотрудника с суровым характером искали по всей округе и нашли спустя несколько часов. В культурном учреждении сразу после его возвращения сообщили, что кот "в стрессе, но уже поел".


Фото: © VK/Булгаков Дом - музей, театр, экскурсии
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Комментарии



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