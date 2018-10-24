Олимпиада «Высшая проба» вновь ждет школьников Самарской области

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С каждым годом все больше выпускников принимают участие в олимпиадах для школьников, которые проводят вузы. Ведь это отличная возможность не только проверить уровень своих знаний, расширить круг общения с талантливыми сверстниками из разных регионов страны и ближнего зарубежья, но и получить льготы при поступлении.«Высшая проба» — одна из самых масштабных школьных олимпиад в нашей стране. В 2017/18 учебном году в олимпиаде участвовали 82,7 тыс. человек. Дипломы получили 2235 человека, в том числе 1227 одиннадцатиклассников. 1220 участников заключительного этапа олимпиады стали студентами Вышки, воспользовавшись льготами при поступлении.Отметим, что в прошлом учебном году школьники из Самарской области показали один из лучших результатов на олимпиаде, заняв по количеству победителей и призеров девятое место среди 84 регионов России. Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области. В числе призеров отметились также ребята из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и села Новая Кармала (всего 58 человек).В 2018-2019 учебном году «Высшая проба» будет проводиться по 25 профилям. Самый широкий выбор у учеников 9–11 классов: востоковедение, восточные языки, дизайн, журналистика, право, психология, математика, физика, электроника и вычислительная техника, иностранный язык, филология, русский язык, информатика, история, история мировых цивилизаций, экономика, обществознание, социология, политология, философия, основы бизнеса, финансовая грамотность, культурология, биология и химия. 7-классники могут попробовать свои силы в состязаниях по иностранному языку, истории, филологии, математике, русскому языку, а 8-классники — дополнительно по экономике и обществознанию.Впервые в этом году в олимпиаде появятся три новых профиля — культурология, биология и химия, а также командное состязание по программированию, в котором могут участвовать команды учеников 8–10 классов по 3–4 человека, даже если они учатся в разных школах. Поскольку состязания по этим профилям проводятся в рамках «Высшей пробы» впервые, они не включены в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Минобрнауки России. Но победители и призеры этих олимпиад получат дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные достижения при приеме на образовательные программы бакалавриата Высшей школы экономики.А вот победителям и призерам по всем остальным профилям олимпиады предоставляются льготы при поступлении не только в ВШЭ, но и во многие другие российские вузы в зависимости от профиля и уровня олимпиады. Тринадцати олимпиадам в рамках «Высшей пробы» присвоен I уровень, шести — II уровень, трем — III уровень. Чем выше уровень олимпиады, тем большее число вузов дает ее победителям и призерам преференции при поступлении.Олимпиадные соревнования будут проводиться в два этапа: отборочный тур пройдет с 17 ноября по 2 декабря 2018 года, заключительный — с 31 января по 8 февраля 2019 года. После регистрации на сайте олимпиады участники первого этапа в заранее определенный день получат задание в личном кабинете на сайте олимпиады. Второй тур пройдет очно. Пункты его проведения традиционно располагаются более чем в 40 городах России, стран СНГ и Балтии в зависимости от количества школьников в том или ином городе, прошедших во второй этап. В прошлом году Самара стала одним из таких городов, в котором школьники могли написать олимпиадные задания второго тура. В этом году список городов – мест проведения заключительного этапа будет объявлен в конце декабря.Регистрация участников продлится до 13 ноября. Но уже сейчас те ребята, которые хотят подготовиться к соревнованиям, могут проверить себя на тестовых заданиях олимпиады, размещенных на сайте - http://olymp.hse.ru/mmo/, передает пресс-служба НИУ ВШЭ.