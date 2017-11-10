Ольгой Гальцовой будет проведен целевой прием граждан в рамках Дня правовой помощи детям

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Прием проведут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области с участием представителей министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Администрации городского округа Самара, ГУ МВД России по Самарской области, Отделения ПФР по Самарской области, Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных нарушений.Прием граждан будет проводиться по предварительной записи по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (846) 337-29-03.