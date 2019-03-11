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Новости /  Общество /  Социум  

Ольга Шелест возглавила благотворительный фонд Владимира Аветисяна

11 марта 2019 22:45
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Фонд занимается помощью семьям с паллиативными детьми, поиском семей для детей-сирот СО, предоставлением нянь в больницы детям-сиротам, адресной помощью детям, которым необходимы лечение и реабилитация.
В Самаре начал работать благотворительный фонд «ЕВИТА», единственным учредителем которого которого выступил Владимир Аветисян. Об этом он рассказал в интервью «Другому городу».

В январе этого года самарский бизнесмен Владимир Аветисян учредил благотворительный фонд, который занимается помощью семьям с паллиативными детьми, поиском семей для детей-сирот Самарской области, предоставлением нянь в больницы детям-сиротам, адресной помощью детям, которым необходимы лечение и реабилитация.

«Я очень вовлечен в различные благотворительные проекты, — рассказал Владимир Аветисян. — Мне это нравится. Для меня помощь – не обязательно всегда деньги. Иногда это просто доброе слово. Я всегда эту помощь оказывал, но во-первых, не системно. Время от времени. Кто до меня добрался, тот ее и получил. Понятно, что это неправильно и несправедливо. Пришло время, наверное, систематизировать эту деятельность. Что я и сделал. Я нашел себе хорошего сподвижника – Ольгу Шелест. Пока мы концентрируемся на помощи палиативным детям, но фонд открыт для всех. И денежные пожертвования не самое главное. Самое главное, что он может дать, – помогать делать добро. Привлекать волонтеров, развивать разные гуманитарные программы.

Мне всегда пишут : «лучше бы он помог детям…» Я иногда спрашиваю: а вы сами помогаете? Вот буквально недавно был у меня такой разговор с одной женщиной. Она пишет: «у меня нет столько денег». А просто приехать в выходной к детям, что-то сделать для них — окна помыть или посидеть, заменив на час-два уставших родителей. Я считаю, что это очень важно. И если мы сумеем это зерно посеять и взрастить, наверное, фонд оставит добрый след в самарской истории. И я действительно хочу, чтобы он стал открытым для всех абсолютно. Неважно, есть ли у тебя миллионы или у тебя всего 3 рубля, или просто руки и время».

Исполнительный директор фонда Ольга Шелест отметила, что сейчас фонд работает по четырем основным программам: «Ты не один» — для паллиативной помощи детям и семьям больных детей; «Еноты» — по поиску брошенным малышам родителей и дальнейшей поддержке таких семей; «Няня для енота» — волонтерские программы для тех, кто хочет на время стать няней для одиноких детей из больниц и пансионатов; программа по помощи в прохождении реабилитации детям с тяжелыми заболеваниями, которые поддаются корректировке, исключая ДЦП. При фонде создан совет, который будет следить за тем, как тратятся деньги организации.

Офис фонда «ЕВИТА» располагается на улице Митирева, 9. Но проще связаться с его представителями через группу «ВКонтакте». 
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Комментарии



Социум
11 марта 2019  22:45
Фонд занимается помощью семьям с паллиативными детьми, поиском семей для детей-сирот СО, предоставлением нянь в больницы детям-сиротам, адресной помощью детям, которым необходимы лечение и реабилитация.
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