Ольга Шелест: Невидимые дети
18 марта 2019 20:42
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Ездили мы вместе с Козловой Татьяной Владимировной - уполномоченным по правам ребенка в Самарской области.
А организовал вех по поручение Общественной палаты РФ Драч Дмитрий Александрович - главный врач ГБ МСЭ Самарской области. На фото он вместе с директором Пансионата для детей инвалидов Валентиной Борисовной.
Идем дальше по длинному коридору...
Из отделения милосердия - идем туда, где по сравнению с этими детьми - дети здоровые: они ходят, или ползают, или ездят на колясках, некоторые из них говорят. Многие рукодельничают.
Собирают пазлы или выкладывают мозаику.
Тут я знакомлюсь с тремя взрослыми женщинами. Им по 38 лет. Наташа и Роза – обе спортсменки по бочча, Роза даже ездила в Афины на игры.
Девушки с радостью рассказывают мне о себе, что любят танцевать, присматривают за младшими, пока мы разговариваем – они умело вяжут крючком салфетки.
Юля, ей 39 лет, она тоже тут живет всю жизнь. И сейчас это для нее единственный дом, она любимица всех сотрудников: поет, танцует, прекрасно вяжет, участвует в театре теней, а еще увлекается легкой атлетикой.
Девушки долго не хотят меня отпускать, все рассказывают о своей насыщенной и интересной жизни, краем глаза посматривая за происходящим в игровой комнате. На прощание долго и дружно машут рукой –пока-пока.
Тут же живут черепахи...Сейчас в пластиковой коробке, так как аквариум разбили...
Идем дальше и попадаем в компьютерный класс, оборудованный, между прочим, техникой Apple. Это по госпрограмме. Игры все адаптированы – вот например раскраска – развивает внимание, точность, изучаются параллельно цвета и их оттенки.
Рядом – с ребятами занимается олигофренопедагог Марина Александровна. Занятия и индивидуальные и групповые. «Мне нравится», - говорит учитель, я люблю детей.
Я намеренно не пишу сейчас о проблемах, типа того, что дети должны посещать школу и ходить в нее, что уроков должно быть больше и т.д. Потому что да – должны и больше, но по факту – как отпустить не ходячего ребенка в школу? А если таких 60 человек? А если кто-то из них не сможет усидеть несколько часов?
Очень часто бывает так, что приняты законы, но по факту их реализовать сложно, потому что есть много НО, не учтенных. Здорово, что к этим детям приходят учителя, здорово, что дети их любят и им вообще нравится учиться!
«Я умею считать», - с гордостью сказал мне Руслан. И вообще, люблю нашу учительницу. Мне кажется, вот это стоит дорого.
Здесь идет занятие по физкультуре...
И в каждой группе к нам тянутся теплые ладошки - ПРИВЕТ, говорят нам дети. Или просто радостно машут руками.
И эти дети по-своему счастливы, у них есть и дело, и общение. Но это уже совсем другая история.
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Комментарии
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Из отделения милосердия - идем туда, где по сравнению с этими детьми - дети здоровые: они ходят, или ползают, или ездят на колясках, некоторые из них говорят. Многие... Социум
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