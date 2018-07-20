Ольга Куранда: "Я за плановый подход к решению задач, касающихся создания комфортных условий проживания людей на территории региона"

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Она считает, что совместная работа над стратегией развития области поможет пробудить активность в гражданах.«Я всегда за плановый подход к решению задач, тем более касающихся комфортной среды и создания комфортных условий проживания людей на территории региона», - подчеркнула она, добавив, что все острые вопросы сферы ЖКХ во время обсуждения были обозначены.«Очень приятно, что шла речь и о концепции «Умного города», о модернизации и компьютеризации, о том, что все будет создано так, чтобы было удобно и для населения, и для самих управляющих компаний — в том числе, управлять территориями», - рассказала Ольга Куранда, пояснив, что о таких нововведениях, которые улучшат и качество управления, и качество жизни, в своем докладе говорил руководитель области Дмитрий Азаров."Такой подход, когда множество людей привлекается к работе, приводит к появлению у них чувства сопричастности, чувства локтя, какого-то единения. В итоге, как мне кажется, это повышает чувство собственного достоинства граждан, приводит к пробуждению у них активной позиции», - считает Ольга Куранда.