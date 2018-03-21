Ольга Голодец посетила школу в "Южном городе" и театр оперы и балета в Самаре

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Во вторник, 20 марта, Самарскую область с рабочим визитом посетила заместитель председателя Правительства РФ. Вместе с главой регионакуратор социального блока Правительства посетила образовательный центр «Южный город», детскую картинную галерею, Самарский академический театр оперы и балета, региональное отделение Пенсионного фонда РФ и Центр прорывных исследований СамГМУ.Знакомство со школой в Южном городе, рассчитанной на полторы тысячи учащихся, Ольга Голодец и Дмитрий Азаров начали с «крыла творчества». В этом блоке размещены музыкальный класс, студия звукозаписи, фотовидеостудия, кабинеты изобразительного искусства и робототехники.Делегация осмотрела актовый зал на 370 мест, спортивное ядро со стадионом и площадками для различных видов спорта, лаборатории и мастерские. Гости посетили уроки биологии, робототехники, изобразительного искусства и занятие, где школьников обучают писать сценарии, готовить интервью и телесюжеты. Ольга Голодец пообщалась с учениками и учителями.«Очень современно, комфортно», - дала оценку увиденному вице-премьер.Вице-премьер и глава региона посетили также детский сад «Лукоморье» - подразделение ОЦ «Южный город».Затем зампред правительства и глава региона посетили детскую картинную галерею (особняк Клодта), где ознакомились с экспозицией и планами по развитию музейного пространства. Директор культурного центра Нина Иевлева рассказала о важной составляющей работы галереи - дополнительном образовании детей. В мастерских по развитию детского творчества ребята делают свои первые шаги в рисунке, лепке, гончарном деле, живописи и дизайне.Во время посещения Самарского академического театра оперы и балета в зале шла репетиция под руководством главного балетмейстера, бывшего худрука балетной труппы Большого театра. После знакомства с учреждением вице-премьер отметила: Самаре повезло, что здесь есть такой театр.Кроме того, с министром культуры регионаОльга Голодец обсудила вопрос реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Вице-премьер порекомендовала заявить проект для получения федеральной поддержки.Во время посещения отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области Ольга Голодец и Дмитрий Азаров пообщались с посетителями клиентской службы, осмотрели специальную кабину для приема маломобильных групп населения и ознакомились с организацией работы универсального окна.Глава ПФ РФподробно рассказал об организации работы по реализации законов из «демографического пакета» Президента, в частности, по выплатам семьям, в которых родился первенец, и ежемесячным выплатам из средств материнского капитала семьям, в которых родились вторые дети.Затем Ольга Голодец и Дмитрий Азаров в здании Правительства Самарской области провели совещание, посвященное состоянию социальной сферы региона. В нем также приняли участие члены областного кабинета министров и руководство территориальных подразделений органов социальной защиты. Поднимались вопросы развития здравоохранения, образования, культуры, охраны труда и уровня заработной платы.Ольга Голодец отметила высокий уровень работы всех ведомств по выполнению майских указов Президента России: «Год был непростой, но все поручения были выполнены четко, никаких замечаний нет. Федеральный центр отметил качественную работу по исполнению майских указов в части заработных плат бюджетникам».Вице-премьер добавила, что планка, взятая в прошлом году в части повышения заработной платы, не просто должна быть удержана в текущем году, но и актуализирована с учетом меняющейся экономической ситуации.«Исполнение указов президента взято мной на особый контроль. В конце прошлого года совместно с депутатами губернской думы мы приняли решение о выделении дополнительных средств, которые и были направлены на исполнение указов. Начало года показало, что решения эти были приняты своевременно», - сказал Дмитрий Азаров.Руководитель региона добавил, что уровень зарплат бюджетников будет корректироваться в соответствии с изменениями среднего уровня заработной платы по Самарской области. Он также напомнил, что в 2017 году региональные власти проиндексировали заработную плату категории бюджетников, не вошедшей в указы главы государства.Сохраняет актуальность в Самарском регионе и вопрос развития современной инфраструктуры в сфере здравоохранения. Ольга Голодец сообщила, что в ближайшее время при помощи федерального центра должно быть завершено строительство поликлиники в Сызрани.Напомним, этот вопрос обсуждался Дмитрием Азаровым с Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Самару 7 марта. Также шла речь о строительстве поликлиники в Тольятти и еще нескольких крупных больничных комплексов на территории региона.«В Самарской области заметны серьезные изменения в системе здравоохранения, в прошлом году серьезно снижена смертность. Но нам еще предстоит сделать серьезный рывок в плане инфраструктуры», - резюмировала Ольга Голодец.Дмитрий Азаров подчеркнул, что для региона крайне важны те решения, которые были приняты в Правительстве РФ по строительству поликлиник в Тольятти и Сызрани.Ольга Голодец также отметила работу региональных властей по включению Самарской области в новые федеральные демографические программы, в частности, по социальным выплатам на первого ребенка.Самарская область, по оценке Ольги Голодец, показывает хорошие результаты и в сфере образования. Образовательные учреждения региона регулярно занимают достойные места в топ-500 лучших школ России.Вице-премьер дала высокую оценку образовательного центра в Южном городе: «По созданию современного пространства - это действительно лучшая школа, которую я видела, построенная в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях». Этот проект мы возьмем как типовой, и решения, которые здесь применялись, будут распространены на всю страну».На совещании обсуждались вопросы поддержки среднего профессионального и высшего образования, развития проектов создания социальной инфраструктуры. Среди проектов, поддержанных Ольгой Голодец, значимым для областного центра является проект реконструкции Самарского цирка.Также во время рабочего визита Ольга Голодец вместе с полномочным представителем Президента в ПФОи главой региона Дмитрием Азаровым ознакомились с достижениями Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» СамГМУ.Гостям представили передовые инновационные разработки центра прорывных исследований - систему планирования и контроля операции «Автоплан» и нейроинтерфейс для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, виртуальную клинику и интерактивный анатомический стол «Пирогов».Было особо отмечено, что разработки не имеют аналогов в мире и в настоящее время успешно внедряются в клиническую практику, научные исследования и медицинское образование. Так, программно-аппаратный комплекс «Пирогов» разработан для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела.Как пояснили гостям, комплекс пользуется огромной популярностью - заявки на его приобретение поступают как из России, так и из-за рубежа.20 марта в торжественной обстановке открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК – инвестиционный проект группы компаний «Мать и дитя». В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава региона Дмитрий Азаров.3,5 млрд рублей – столько стоит возведенный госпиталь, где будут оказывать медпомощь на высочайшем уровне.«Мы твердо уверены, что клиники, которые открываются в регионах, ничем не уступают учреждениям, расположенным в Москве и Подмосковье. Везде задается высочайший мировой стандарт здравоохранения. Для нас государственно-частное партнерство представляет особую важность, потому что такие предприятия, как группа компаний «Мать и дитя», являются локомотивами отрасли», – заявила вице-премьер.Ольга Голодец пожелала успехов всей команде компании, а также поблагодарила Михаила Бабича и Дмитрия Азарова за поддержку проекта.Михаил Бабич, в свою очередь, подчеркнул, что есть еще одна цифра, о которой нужно помнить и говорить: «Почти тысяча сотрудников будут работать здесь. Они обладают самыми высокими компетенциями, будут пользоваться самыми современными технологиями. И все это будет доступно для большого количества людей. Я очень рад, что этот проект состоялся, что у нас была возможность доложить Владимиру Владимировичу Путину, что такой объект построен в Самарской области. Президент отметил важность этого события и пожелал коллективу успехов в работе».Дмитрий Азаров в своем поздравлении подчеркнул, что новый госпиталь – это не только крупнейший инвестиционный проект: «Это очень серьезный вклад в сохранение самого важного для нашей страны – человека».По его мнению, демографическая ситуация в Самарской области будет и впредь улучшаться, и новый госпиталь будет способствовать этому: «Я уверен, что сюда с удовольствием будут приезжать родители, семьи со всей губернии. Конечно, будут приезжать и из других регионов и соседних стран. И мы готовы оказать этому всемерную поддержку».отметил, что Самара всегда была крупным научным центром и ГК «Мать и дитя» повезло, что удалось закрепиться здесь: «Мы получили огромную поддержку от области, и только благодаря этому мы смогли построиться в такой короткий срок».Высокие гости детально ознакомились с работой нового медучреждения. В структуру госпиталя входят стационарные и амбулаторные отделения, перинатальный и диагностический центры. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в хирургическом стационаре для взрослых по направлениям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия и др. Для детей открыт педиатрический стационар.Ольга Голодец отметила, что госпиталь возведен по самым современным стандартам оказания медпомощи: «Он построен с огромной любовью к пациенту. Очень радует высокий уровень профессиональной подготовки персонала. Здесь выдерживается высочайший уровень медицинских технологий. Все настолько продумано и комфортно для пациентов, что это, конечно, огромный вклад в развитие здравоохранения не только Самарской области, но и всей страны».Дмитрий Азаров выразил уверенность, что реализация таких проектов в рамках государственно-частного партнерства будет продолжаться: «Только в этом году мы открыли шесть объектов в рамках ГЧП. Создаем все условия, сопровождаем инвестиционные проекты на всех этапах. Наша задача – чтобы любой инвестор имел оптимальные возможности для реализации своего проекта», сообщает пресс-служба облправительства.