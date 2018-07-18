Ольга Гальцова в поселке Прибрежный проведет целевой прием граждан, посвящённый вопросам здравоохранения

110

По состоянию на 18.07.2018 на прием записались 18 человек. Поводом для проведения целевого приема в отдаленном поселке стали обращения на личный прием к омбудсмену, в ходе которого граждане рассказали о сложностях с получением медицинской помощи, а также о ликвидации стационара в п. Прибрежный.Поэтому Ольгой Гальцовой было принято решение провести выезд в п. Прибрежный для более детального изучения ситуации с реализацией конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.В мероприятии также участвуют: руководитель территориального органа Росздравнадзора по Самарской области Антон Евгеньевич Еремеев,представители министерства здравоохранения Самарской области, прокуратуры Самарской области, члены Общественного совета Галкин Рудольф Александрович и Аристова Любовь Савельевна.