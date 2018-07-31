Ольга Гальцова проверила соблюдение прав человека в ИК-28 Самарской области
31 июля 2018 15:35
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На сегодняшний день в ИК-28 содержится свыше 300 осужденных-женщин. Все трудоспособные осужденные трудоустроены. Основное производство колонии – швейное. Здесь производят форменное обмундирование для сотрудников, выполняют заказы для государственных и частных структур. Кроме того, в колонии налажен выпуск мясной, молочной продукции, хлебобулочных изделий, выращивают овощи.
В сопровождении начальника УФСИН России по Самарской области генерала-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова омбудсмен и председатель общественной наблюдательной комиссии обошли территорию учреждения, посетили производственные цеха, столовую гарантийного питания, медпункт, отряд строгих условий отбывания наказаний.
Ольга Гальцова и Дмитрий Штоков ознакомились с производством, поговорили с осужденными на рабочих местах. Жалоб от осужденных не поступало. Женщины рассказали о том, что питание в колонии хорошее, режим привлечения к труду не нарушается, медицинским обслуживанием довольны. На превышение должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения женщины также не жаловались. По словам начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова в исправительных учреждениях региона каждый синяк, обнаруженный у осужденных, является поводом для проведения служебной проверки.
В столовой гарантийного питания правозащитники осмотрели помещение, где подопечные исправительного учреждения принимают пищу, проверили качество ее приготовления.
Осмотрели и магазин, в котором осужденные могут приобрести необходимые товары. Ольга Гальцова отметила скудный ассортимент магазина, а также отсутствие специализированных средств гигиены, что в женской колонии недопустимо. Также омбудсмен обратила внимание руководство УФСИН России по Самарской области на необходимость ремонта асфальтового покрытия на территории колонии.
Руководство учреждения и УФСИН России по Самарской области уверило, что замечания Уполномоченного по правам человека будут устранены в ближайшее время.
В завершении мероприятия представители общественности подвели итоги рабочей поездки, а также обсудили работу ведомства в связи с изменениями в ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в части исчисления сроков наказаний и зачета срока содержания под стражей в срок наказания.
Согласно изменениям, внесенным в ст.72 УК Российской Федерации и вступившим в силу с 1 июля, день нахождения под стражей в следственном изоляторе равен полутора дням отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима и в воспитательной колонии; двум дням отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении; одному дню отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях строго, особого режима и тюрьмах.
Перерасчет сроков лишения свободы для лиц, отбывающих наказание в воспитательных колониях и колониях-поселениях, должен быть осуществлен в течении 3 месяцев, а для лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях общего режима, в течении 6 месяцев со дня вступления в силу новой редакции ст.72 УК Российской Федерации.
Ожидается, что после перерасчета сроков, досрочно покинут исправительные учреждения региона 1300 осужденных.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова:
- Мы регулярно посещаем исправительные учреждения Самарской области, чтобы проверить как в них соблюдаются права человека, провести лекции по правовому просвещению и личный прием осужденных. Сегодня мы можем сказать, что в тех учреждениях, которые мы посетили, грубых нарушений нет. Безусловно, у осужденных периодически возникают вопросы, которые мы оперативно разрешаем с руководством УФСИН по Самарской области и подведомственных учреждений.
В учреждениях УИС региона осужденные имеют возможность получить профессии, востребованные на рынке труда и работать, медицинскую помощь, поддерживать социальные связи с семьей. Сегодня, в условиях гуманизации уголовного законодательства, совместными усилиями власти, общественности, правозащитников необходимо сделать всё, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, воссоединился с семьей, нашел работу. Для этого надо развивать систему адаптации осужденных к жизни на свободе, возрождать институт шефства над теми, кто покинул стены исправительных учреждений и стремится к законопослушной жизни, передает ombudsman63.ru.
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