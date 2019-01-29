Ольга Гальцова проведёт личный приём жителей Сергиевского района

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Прием граждан будет проводиться по предварительной записи, с 11:00 до 17:00 по адресу: с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22 (здание Администрации муниципального района Сергиевский).Предварительная запись осуществляется с 29 января 2019 года по 12 февраля 2019 года в рабочие дни:- в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области:- по телефону 8 (846) 337-29-03- лично – по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20- в Администрации муниципального района Сергиевский:- по телефонам 8 (846 55) 2-19-95, 8 (846 55) 2-19-98.При обращении на личный прием к Уполномоченному по правам человека в Самарской области при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.