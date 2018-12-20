Ольга Гальцова проведет в самарской школе №57 Всероссийский единый урок «Права человека»

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Урок проводится в рамках ежегодного образовательного проекта «Права человека», который стартовал в 2017 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Эта масштабная образовательная акция была поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации, а также уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации.В ходе урока старшеклассникам расскажут о значении принятия 70 лет назад Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации, 25-летие которой отмечается в 2018 году. Школьники также узнают об истории становления и основных направлениях деятельности уполномоченного по правам человека, а также о развитии, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России, передает пресс служба УПЧ в Самарской области.