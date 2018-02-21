Ольга Гальцова приняла участие в коллегии СУ СК РФ по Самарской области

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Одним из вопросов, на котором в своем выступлении остановилась Гальцова стала тема обоснованности избрания самой строгой мерыпресечения в виде заключения под стражу, которая избирается судом по ходатайству следствия.Правозащитников очень беспокоит ситуация, когда под стражу попадают люди, впервые привлекаемые к уголовной ответственности,признавшие свою вину и готовые сотрудничать со следствием, имеющие семью, несовершеннолетних детей. Такие случаи выявлялись также в ходе визита делегации Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило в Самарской области с 12 по 14 февраля.Председатель Совета Михаил Федотов, совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного, посетили изолятор временного содержания г. Самары, СИЗО-4 в Тольятти и другие места принудительного содержания, где пообщались с заключенными под стражу и вопрос об избрании самой строгой меры пресечения поднимался обвиняемыми неоднократно.В Самарской области в 2017 году судами рассмотрено 423 ходатайства о заключении под стражу следователей следственного комитета. Из нихудовлетворены 385. Домашний арест был избран по 49 ходатайствам. Как и год назад по такой мере пресечения как залог, ходатайства следствием не вносились.«Прошу вас, при избрании меры пресечения более тщательно изучать личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и в тех случаях, когда это возможно, чаще применять иные, предусмотренные уголовно – процессуальным кодексом меры пресечения, в частности залог и домашний арест» - подчеркнула Ольга Гальцова, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.Фото из открытых источников