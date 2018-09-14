Ольга Гальцова представила концепцию правового просвещения граждан и оказания бесплатной юридической помощи
14 сентября 2018 14:41
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14 сентября в Самарской Губернской Думе состоялось совместное заседание Совета и Исполнительного комитета Самарского регионального
отделения Ассоциации юристов России, в котором приняла участие Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
Одним из вопросов для обсуждения стала концепция правового просвещения граждан и оказания бесплатной юридической помощи. В своем выступлении Ольга Гальцова отметила, что правовое просвещение граждан – задача, так или иначе стоящая перед всеми без
исключения органами власти и государственными институтами. Многие некоммерческие, общественные организации выбрали просветительскую деятельность в качестве своей миссии. Активно участвуют в просвещении граждан и представители профессионального юридического сообщества.
Омбудсмен отметила, что поступающие обращения граждан, личное общение с заявителями в ходе приемов, выездных мероприятий позволяет сделать однозначный вывод о том, что, уровень правовой грамотности жителей Самарской области не позволяет зачастую правильно подойти к разрешению той или иной жизненной ситуации.
Это подтверждается и результатами социологических исследований, проведенных Уполномоченным по правам человека в Самарской области совместно с Самарским национально-исследовательским университетом им. академика С.П. Королева. Менее половины опрошенных считают, что права человека в Самарской области соблюдаются. Такое положение вещей характерно как для 2015 года (45,5%), так и для 2016 г. (46,7%) и 2017 (46,5%) года.
О том, что в течение года были случаи, когда нарушались или возникали проблемы в реализации прав человека применительно к ним или
членам их семьи, сообщает каждый пятый респондент (19,2% опрошенных в 2015 году, 20,5% – в 2016, 21,1% - в 2017).
Обращает на себя внимание относительно высокий процент затруднившихся ответить (18,8%, 18,7% и 18,2% соответственно). Ситуация
свидетельствует об определенных затруднениях у граждан относительно определения своего правового положения. Указанные затруднения у жителей Самарской области носят постоянный характер.
Большинство респондентов, сообщивших о нарушении своих прав (88,2%), пытались их восстановить. Вместе с тем, только 2,4% опрошенных не встретились с проблемами в процессе защиты своих прав, абсолютное же большинство опрошенных перечислили целый ряд проблем (затягивание времени, с хамство и грубость сотрудников учреждений, отказом принять заявление, выслушать жалобу и т.п.).
Следствием сложившейся в Самарской области ситуации с реализацией прав человека является тот факт, что значительная часть респондентов считает, что они в большинстве случаев не могут отстоять свои права (35,8%, 30,8% и 23,5% соответственно). В среднем, менее половины опрошенных считают, что они могут отстоять свои права (44,0%, 43,3%, 51,6% соответственно).
«Эти показатели, по моему глубокому убеждению, должны стать сигналом для скорейшего принятия мер, направленных на правовое
просвещение граждан. Уверена, что наши общие усилия повысят эффективность деятельности по правовому просвещению граждан» -
подчеркнула Ольга Гальцова.
Уполномоченным по правам человека в Самарской области при участии Палаты адвокатов Самарской области был разработан проект
Концепции правового просвещения граждан и оказания бесплатной юридической помощи на территории Самарской области. Главная цель –
создание основы для максимального использования имеющегося в Самарской области потенциала и систематического правового воспитания и просвещения населения. В проекте Концепции определены основные цели и задачи правового просвещения граждан, направления деятельности и мероприятия, направленные на просвещение жителей Самарской области.
Основными целями правового просвещения граждан на территории Самарской области заявлены:
- повышение правовой культуры жителей Самарской области, то есть осознание своих прав и уважение к чужим правам, подкрепленное знанием системы законов Российской Федерации и Самарской области, повышение правовой активности, реализация правовых знаний и убеждений в повседневной правовой практике, в законопослушном поведении;
- формирование правового сознания как совокупности представлений и чувств, выражающих не только знание права, но и отношение к нему, уважение его как социальной ценности, а также освоение навыков правового положительного поведения.
- профилактика правового нигилизма.
Проект концепции был одобрен участниками совещания. До 1 октября принимаются предложения и замечания к проекту, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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