Ольга Гальцова добилась выделения средств на ремонт дневного стационара в Прибрежном

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Ольга Гальцова рассказала министру, что поводом для выезда в Прибрежный стало коллективное обращение граждан, которое подписали более 700 человек, с просьбой разобраться в ситуации с оказанием медицинской помощи в поселке Прибрежный. В ходе выезда были осмотрены амбулаторно-поликлиническое отделение №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7», дневной стационар, в котором также расположено отделение скорой медицинской помощи. Также в целях изучения ситуации был проведен целевой прием граждан по вопросам реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь в п. Прибрежный Красноглинского района Самары.В инспекции с Уполномоченным по правам человека по Самарской области участвовали представители Администрации Губернатора Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, прокуратуры Самарской области и прокуратуры г. Самары, Росздравнадзора по Самарской области, член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, профессор Самарского государственного медицинского университета, д.м.н Р.А. Галкин, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» А.А. Дубасова.Поселок Прибрежный, несмотря на свою принадлежность к городской черте Самары, находится на значительном удалении от города и существует как автономный поселок. Сегодня здесь проживает около 10 тыс. жителей, более 33% из них – это люди старше трудоспособного возраста, около 1700 - дети. Поэтому качественная организация медицинской помощи – вопрос для населения далеко не праздный, так как альтернативы существующему медучреждению - амбулаторно-поликлиническому отделению №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7» (далее АПО №4) - здесь нет. В Самару ехать далеко и не у всех жителей есть такая возможность.В ходе приема граждан жители Прибрежного, а также п. Винтай и с. Задельного, которые также обслуживаются в АПО №4, отметили следующие проблемы в организации медицинской помощи населению:1. Недостаток «узких» специалистов и длительное ожидание их приема. Граждане отметили, что в АПО №4 нет отоларинголога, гастроэнтеролога, дерматолога.2. Отсутствие у участковых терапевтов возможности выйти к пациенту на дом, нехватка времени на полноценный осмотр пациента2.Сложности с получением талонов на анализы крови и мочи, УЗИ, рентген.3. Неудовлетворительное состояние дневного стационара. Помещение не ремонтировалось много лет. Протечки на стенах, облупленная штукатурка в коридорах и палатах, проваливающиеся полы не позволяют говорить о том, что граждане получают медицинскую помощь в надлежащих условиях. Прилегающая к дневному стационару территория не благоустроена.4. Организация работы скорой медицинской помощи. На поселок Прибрежный выделена всего одна машина скорой помощи, что не позволяет удовлетворить потребности граждан в скорой медицинской помощи и соблюсти нормативы доезда. Службы неотложной помощи нет.Геннадий Гридасов отметил, что по итогам комиссионной проверки министерством здравоохранения региона составлен план мероприятий по устранению недостатков и пообещал принять меры по приведению дневного стационара в надлежащее состояние. В частности, выделено 9 млн рублей на ремонт, который будет проходить поэтапно, по мере появления средств. Достигнута договоренность об организации дополнительных выездов узких специалистов в поселок и работы неотложной помощи в Прибрежном. Также будет рассмотрена возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Задельное и проведено тестирование еще одного пункта скорой помощи, передает пресс-служба УПЧ в СО.