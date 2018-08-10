Я нашел ошибку
Главные новости: 
На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ на участке трассы М-5 в Самарской области организовано реверсивное движение
Адвокаты подсудимой считают, что ее нужно оправдать.
Прокуратура запросила семь лет реального срока для директора самарской гимназии №1
Действие обеспечительных мер продлится вплоть до окончания рассмотрения судом заявления о привлечении обоих бизнесменов к субсидиарной ответственности.
Суд арестовал московские квартиры бенефициаров скандального подрядчика завода «Кузнецов»
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Следователи Южного СУ на транспорте начали проверку по факту гибели женщины.
Пассажирка умерла от инфаркта на борту авиакомпании Red Wings
Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки
«Самара Арена» должна выйти на самоокупаемость через 6 лет
По словам эксперта, органы власти должны серьезно задуматься над обеспечением доступности в поликлиниках рентген-кабинета, а также кабинетов травматолога и хирурга.
ОНФ: Нужно законодательно закрепить стандарт, определяющий расположение помещений в поликлиниках
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
В Карелии церковь Успения в Кондопоге - сгорела дотла
сегодня  Пятница, 10 августа, 20:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 66.29
2.7
EUR 76.83
3.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Ольга Гальцова добилась выделения средств на ремонт дневного стационара в Прибрежном

10 августа 2018 16:09
102
Министр здравоохранения региона Геннадий Гридасов подтвердил, что дневной стационар в Прибрежном будет отремонтирован поэтапно, первые 9 млн рублей на эти цели уже найдены.
10 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела рабочую встречу с министром здравоохранения Самарской области Геннадием Гридасовым по вопросу соблюдения прав жителей поселка Прибрежный на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Ольга Гальцова рассказала министру, что поводом для выезда в Прибрежный стало коллективное обращение граждан, которое подписали более 700 человек, с просьбой разобраться в ситуации с оказанием медицинской помощи в поселке Прибрежный. В ходе выезда были осмотрены амбулаторно-поликлиническое отделение №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7», дневной стационар, в котором также расположено отделение скорой медицинской помощи. Также в целях изучения ситуации был проведен целевой прием граждан по вопросам реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь в п. Прибрежный Красноглинского района Самары.

В инспекции с Уполномоченным по правам человека по Самарской области участвовали представители Администрации Губернатора Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, прокуратуры Самарской области и прокуратуры г. Самары, Росздравнадзора по Самарской области, член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, профессор Самарского государственного медицинского университета, д.м.н Р.А. Галкин, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» А.А. Дубасова.

Поселок Прибрежный, несмотря на свою принадлежность к городской черте Самары, находится на значительном удалении от города и существует как автономный поселок. Сегодня здесь проживает около 10 тыс. жителей, более 33% из них – это люди старше трудоспособного возраста, около 1700 - дети. Поэтому качественная организация медицинской помощи – вопрос для населения далеко не праздный, так как альтернативы существующему медучреждению - амбулаторно-поликлиническому отделению №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7» (далее АПО №4) - здесь нет. В Самару ехать далеко и не у всех жителей есть такая возможность.

В ходе приема граждан жители Прибрежного, а также п. Винтай и с. Задельного, которые также обслуживаются в АПО №4, отметили следующие проблемы в организации медицинской помощи населению:

1. Недостаток «узких» специалистов и длительное ожидание их приема. Граждане отметили, что в АПО №4 нет отоларинголога, гастроэнтеролога, дерматолога.

2. Отсутствие у участковых терапевтов возможности выйти к пациенту на дом, нехватка времени на полноценный осмотр пациента

2.Сложности с получением талонов на анализы крови и мочи, УЗИ, рентген.

3. Неудовлетворительное состояние дневного стационара. Помещение не ремонтировалось много лет. Протечки на стенах, облупленная штукатурка в коридорах и палатах, проваливающиеся полы не позволяют говорить о том, что граждане получают медицинскую помощь в надлежащих условиях. Прилегающая к дневному стационару территория не благоустроена.

4. Организация работы скорой медицинской помощи. На поселок Прибрежный выделена всего одна машина скорой помощи, что не позволяет удовлетворить потребности граждан в скорой медицинской помощи и соблюсти нормативы доезда. Службы неотложной помощи нет.

Геннадий Гридасов отметил, что по итогам комиссионной проверки министерством здравоохранения региона составлен план мероприятий по устранению недостатков и пообещал принять меры по приведению дневного стационара в надлежащее состояние. В частности, выделено 9 млн рублей на ремонт, который будет проходить поэтапно, по мере появления средств. Достигнута договоренность об организации дополнительных выездов узких специалистов в поселок и работы неотложной помощи в Прибрежном. Также будет рассмотрена возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Задельное и проведено тестирование еще одного пункта скорой помощи, передает пресс-служба УПЧ в СО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 августа 2018  20:17
На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ на участке трассы М-5 в Самарской области организовано реверсивное движение
На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы.    Социум
4
10 августа 2018  19:47
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
  Социум
54
10 августа 2018  18:59
Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки
«Самара Арена» должна выйти на самоокупаемость через 6 лет
 Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки "в... Социум
107
Весь список

Здравоохранение
10 августа 2018  12:51
Учёные нанесли гомеопатам удар на 227 млн рублей В эффективность гомеопатии верит всё меньше россиян.
Учёные нанесли гомеопатам удар на 227 млн рублей
В эффективность гомеопатии верит всё меньше россиян.  Здравоохранение
137
10 августа 2018  11:51
Учёные назвали лучшее лекарство от старости
Учёные назвали лучшее лекарство от старости
Добровольцы в течение пяти дней носили специальные датчики, показывающие уровень сердечного ритма. Здравоохранение
165
10 августа 2018  10:57
Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения Воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы.
Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения
Воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы. Здравоохранение
145
Весь список
Новости медицины
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
447
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
731
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
430
Весь список
Туризм
10 августа 2018  11:34
Грушинский фестиваль в Самарской области - в топ-3 туристических событий на летние выходные
Грушинский фестиваль в Самарской области - в топ-3 туристических событий на летние выходные
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
127
7 августа 2018  14:00
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
280
31 июля 2018  09:45
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Самара вошла в топ-5 самых популярных у туристов городов по итогам ЧМ-2018
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
388
Весь список
Образование
8 августа 2018  21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.
В Госдуме призвали отказаться от школьных домашних заданий в пользу прогулок
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем.  Образование
385
8 августа 2018  16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора.
Ученый совет СамГУПС отправил на согласование учредителям вуза список из пяти кандидатов на должность ректора
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора.  Образование
260
7 августа 2018  09:34
От 5 до 56% школьников на ЕГЭ получили ноль баллов за эссе по английскому языку
От 5 до 56% школьников на ЕГЭ получили ноль баллов за эссе по английскому языку
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
246
Весь список

Культура
10 августа 2018  11:59
XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» состоится в Сызрани Гостей ждут концерты и творческие встречи.
XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» состоится в Сызрани
Гостей ждут концерты и творческие встречи. Культура
163
9 августа 2018  18:56
В этом году он будет посвящен 390-летию села.
11 августа на центральной площади села Ширяево пройдет фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня»
В этом году он будет посвящен 390-летию села.  Культура
241
9 августа 2018  11:10
В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа
В субботу на улице Куйбышева в Самаре вновь подготовлена культурно-развлекательная программа
В выходные дни улица вновь станет пешеходной.  Культура
225
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1006
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1233
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1282
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
329
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
814
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
664
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1240
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1014
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1049
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1643
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1625
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3310
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2402
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3541
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
829
Весь список

Мероприятия
На Мастрюковских озёрах состоялась торжественная церемония открытия юбилейного слёта бардовской песни
Для гостей Грушинского фестиваля сегодня выступает Муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана
Активисты ОНФ проводят в лесах Самарской области экологический противопожарный патруль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда