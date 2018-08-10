Ольга Гальцова добилась выделения средств на ремонт дневного стационара в Прибрежном
10 августа 2018 16:09
102
Ольга Гальцова рассказала министру, что поводом для выезда в Прибрежный стало коллективное обращение граждан, которое подписали более 700 человек, с просьбой разобраться в ситуации с оказанием медицинской помощи в поселке Прибрежный. В ходе выезда были осмотрены амбулаторно-поликлиническое отделение №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7», дневной стационар, в котором также расположено отделение скорой медицинской помощи. Также в целях изучения ситуации был проведен целевой прием граждан по вопросам реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь в п. Прибрежный Красноглинского района Самары.
В инспекции с Уполномоченным по правам человека по Самарской области участвовали представители Администрации Губернатора Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, прокуратуры Самарской области и прокуратуры г. Самары, Росздравнадзора по Самарской области, член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, профессор Самарского государственного медицинского университета, д.м.н Р.А. Галкин, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» А.А. Дубасова.
Поселок Прибрежный, несмотря на свою принадлежность к городской черте Самары, находится на значительном удалении от города и существует как автономный поселок. Сегодня здесь проживает около 10 тыс. жителей, более 33% из них – это люди старше трудоспособного возраста, около 1700 - дети. Поэтому качественная организация медицинской помощи – вопрос для населения далеко не праздный, так как альтернативы существующему медучреждению - амбулаторно-поликлиническому отделению №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7» (далее АПО №4) - здесь нет. В Самару ехать далеко и не у всех жителей есть такая возможность.
В ходе приема граждан жители Прибрежного, а также п. Винтай и с. Задельного, которые также обслуживаются в АПО №4, отметили следующие проблемы в организации медицинской помощи населению:
1. Недостаток «узких» специалистов и длительное ожидание их приема. Граждане отметили, что в АПО №4 нет отоларинголога, гастроэнтеролога, дерматолога.
2. Отсутствие у участковых терапевтов возможности выйти к пациенту на дом, нехватка времени на полноценный осмотр пациента
2.Сложности с получением талонов на анализы крови и мочи, УЗИ, рентген.
3. Неудовлетворительное состояние дневного стационара. Помещение не ремонтировалось много лет. Протечки на стенах, облупленная штукатурка в коридорах и палатах, проваливающиеся полы не позволяют говорить о том, что граждане получают медицинскую помощь в надлежащих условиях. Прилегающая к дневному стационару территория не благоустроена.
4. Организация работы скорой медицинской помощи. На поселок Прибрежный выделена всего одна машина скорой помощи, что не позволяет удовлетворить потребности граждан в скорой медицинской помощи и соблюсти нормативы доезда. Службы неотложной помощи нет.
Геннадий Гридасов отметил, что по итогам комиссионной проверки министерством здравоохранения региона составлен план мероприятий по устранению недостатков и пообещал принять меры по приведению дневного стационара в надлежащее состояние. В частности, выделено 9 млн рублей на ремонт, который будет проходить поэтапно, по мере появления средств. Достигнута договоренность об организации дополнительных выездов узких специалистов в поселок и работы неотложной помощи в Прибрежном. Также будет рассмотрена возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Задельное и проведено тестирование еще одного пункта скорой помощи, передает пресс-служба УПЧ в СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 августа 2018 20:17
На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. Социум
4
10 августа 2018 19:47
Социум
54
10 августа 2018 18:59
Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки "в... Социум
107
Здравоохранение
10 августа 2018 12:51
В эффективность гомеопатии верит всё меньше россиян. Здравоохранение
137
10 августа 2018 11:51
Добровольцы в течение пяти дней носили специальные датчики, показывающие уровень сердечного ритма. Здравоохранение
165
10 августа 2018 10:57
Воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы. Здравоохранение
145
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
447
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
731
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
430
Туризм
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
127
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
280
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
388
Образование
8 августа 2018 21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем. Образование
385
8 августа 2018 16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора. Образование
260
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
246
Культура
10 августа 2018 11:59
Гостей ждут концерты и творческие встречи. Культура
163
9 августа 2018 18:56
В этом году он будет посвящен 390-летию села. Культура
241
9 августа 2018 11:10
В выходные дни улица вновь станет пешеходной. Культура
225
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1006
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1233
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1282
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
329
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
814
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
664
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1240
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1014
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1049
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1643
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1625
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3310
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2402
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3541
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
829
Мероприятия