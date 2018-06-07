Ольга Гальцова проведёт личный приём граждан в Красноярском районе

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи, с 10:30 до 17:00 по адресу: с. Красный Яр, Коммунистический переулок, д. 4.Предварительная запись осуществляется по 21 июня 2018 года включительно, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: с. Красный Яр,Коммунистический переулок, д. 4 или по телефону: 8 (84657) 2-08-70, 8 (84657) 2-01-66.