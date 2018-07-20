Ольга Гальцова провела целевой прием граждан по вопросам здравоохранения в поселке Прибрежный

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19 июля Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила поселок Прибрежный Красноглинскогорайона Самары и провела целевой прием граждан по вопросам реализации конституционного права на охрану здоровья и медицинскуюпомощь.Поселок Прибрежный, несмотря на свою принадлежность к городской черте Самары, находится на значительном удалении от города и существует как автономный поселок. Сегодня здесь проживает около 10 тыс. жителей, более 33% из них – это люди старше трудоспособного возраста. В поселке проживает около 1700 детей. Поэтому качественная организация медицинской помощи – вопрос для населения далеко не праздный, потому что альтернативы существующим медучреждениям нет, в Самару ехать далеко и не у всех есть такая возможность.Сегодня в Прибрежном работает амбулаторно-поликлиническое отделение №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница№7», которое расположено на первом этаже жилого дома. Еще один объект здравоохранения Прибрежного – дневной стационар. Сегодня старожилы поселка вспоминают, что когда-то стационар функционировал как круглосуточный. Здесь были свои операционные, родильное отделение и не было нужды ехать за медицинской помощью за тридевять земель. Однако после очередной оптимизации здесь осталсятолько дневной стационар. Сегодня здание требует капитального ремонта. С этой проблемой на прием к Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратились жители Прибрежного. Было принято решение выехать в Прибрежный с комиссией и на месте оценить обстановку.В инспекции с Уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой участвовали представители Администрации Губернатора Самарской области, областного министерства здравоохранения, прокуратуры Самарской области и г. Самары, Росздравнадзора по Самарской области, член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, профессор Самарского государственного медицинского университета, д.м.н Рудольф Галкин, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» Анна Дубасова.Анна Дубасова рассказала собравшимся, что в здании АПО №4 работают поликлиника, женская консультация и педиатрическое отделение.В 2012 году был произведен капитальный ремонт помещения. Ежедневно поликлинику посещают 250-300 человек. Узкие специалисты приезжают по графику: есть хирург, эндокринолог, офтальмолог. Граждане получают все необходимые направления к узким специалистам на консультации в случае отсутствия таких специалистов в АПО №4. Востребована у граждан медпомощь в дневном стационаре. Однако его состояние повергло членов комиссии в шок. Полы проваливаются, стены облуплены, на некоторых имеются протечки. Главный врач пояснила, что кровля здания протекала и ее отремонтировали, но средств на приведение в порядок помещения нет.«Получать медицинскую помощь и реализовывать в этом дневном стационаре свое право на бесплатное здравоохранение невозможно. Человек, зайдя сюда, уже приходит в состояние стресса. Здесь нужно привлекать надзорные органы, надо посмотреть, насколько здесь безопасно находиться. Очевидно, что здание требует реконструкции» - отметила Ольга Гальцова.После осмотра помещений в здании АПО №4 начался прием граждан, к Уполномоченному по правам человека обратились 14 человек. В основном граждане поднимали вопросы ремонта дневного стационара, нехватки узких специалистов. Также отдельные граждане говорили о невозможности получить талоны на анализы, сделать рентген, о покупке лекарств за свой счет для лечения в дневном стационаре. Волнует вопрос по организации работы скорой помощи. В поселке Прибрежном работает только одна бригада скорой помощи. Службы неотложной помощи нет. Часть жалоб касались не поликлинического звена в Прибрежном, а других медицинских учреждений региона. Много говорили о грубости и равнодушном отношении медицинского персонала. Также граждане уверяли, что очень сложно добиться госпитализации на обследование в областную больницу им. Середавина.Поднимали граждане и более глобальные вопросы, например, о том, что диспансеризация проводится «для галочки», а перечень исследований недостаточен для ранней диагностики заболеваний. Отчасти омбудсмен с этими доводами согласилась: «Если мы не введем новые требования к диспансеризации, мы не сможем увеличить продолжительность жизни наших граждан» - отметила Гальцова.Часть вопросов жителей Прибрежного удалось решить в ходе приема, например, прикрепиться к другому врачу, получить необходимыенаправления. По всем обращениям, требующим дополнительной проработки, гражданам будет оказано содействие в реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь.Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области:- Хочу отметить, что коллектив медицинских работников в этих непростых условиях делает все возможное, чтобы люди получалидоступную, качественную медицинскую помощь. Однако у граждан есть нарекания по доступности узких специалистов, значит необходимо принимать управленческие решения, чтобы таких вопросов не возникало. Мы пришли к мнению, что необходимо разговаривать с руководителями органов власти, доводить до сведения ситуацию с состоянием дневного стационара, оно достаточно плачевное и небезопасное для нахождения там больных людей. Хотелось бы, чтобы площади поликлинической сети были бы побольше. Волнует вопрос по организации работы скорой помощи. Одна бригада на поселок Прибрежный - это очень мало. Министерству здравоохранения Самарской области надо рассмотреть все эти вопросы и как-то решать, чтобы жители поселка Прибрежный не чувствовали себя без помощи. Денег всегда не хватает, но нужно расставлять приоритеты.