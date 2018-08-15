Олеся Харитоненко: Евпатории есть чему поучиться у городов Самарской области
15 августа 2018 20:13
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На сессии она рассказала об опыте выстраивания стратегии и развития города Евпатория, а также заметила, что хотела бы перенять наработки Самарской области.
Свое выступление Олеся Харитоненко начала с того, что немного рассказала об истории Евпатории. Так, она напомнила, что в советское время город считался всесоюзной детской здравницей.
В настоящее время руководство города одной из основных целей считает восстановление этого статуса.
"Валентина Ивановна Матвиенко обратилась к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь нам в присвоении этого статуса", - отметила Харитоненко.
Как подчеркнула Олеся Харитоненко, безусловно, для Евпатории важно развитие туристического кластера. В городе находится 64 санаторно-курортных комплекса, и половина из них - детские базы отдыха, оздоровления и лечения. Также ведется работа в области событийного туризма.
Работой в части увеличения туристического потока в регион городские власти, безусловно, не ограничиваются. По словам Олеси Харитоненко, серьезное внимание уделяется и вопросам благоустройства. Так, город участвует в федеральном проекте "Комфортная городская среда", а также ежегодно вместе с жителями проводит марафон "Чистый уютный город" - общегородской проект по благоустройству дворовых территорий.
"В Самарской области тоже учитывают мнение жителей и их пожелания, - отмечает Олеся Харитоненко. - Так что нам есть чему у вас поучиться. Мы потому сюда и приехали, чтобы на опыте преуспевающей Самарской области найти для себя правильные направления и реализовать их в самой молодой республике РФ".
Напомним, стратегическая сессия "Малые города - большие возможности" проходила в Новокуйбышевске во вторник, 14 августа, и стала пятым по счету форумом, на котором эксперты и жители обсуждали пути развития Самарской области.
Ранее во всех муниципальных образованиях состоялись свои мероприятия по стратегическому планированию. Теперь проходят областные сессии по тематическим блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
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