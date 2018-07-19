Олег Зоря: "Для создания современной комфортной городской среды мы должны вернуть компетенцию и передовой опыт"

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Результатом обсуждений должны стать конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области - "Стратегию лидерства".Вчера в рамках работы первой сессии на одной из площадок обсуждалось создание в регионе центра компетенций для привлечения независимых экспертов к вопросам благоустройства.В сессии принял участие директор центра компетенций по вопросам городской среды Министерства строительства РФ Олег Зоря.По мнению Олега Зори, этот вопрос сейчас очень актуален."В течение 20 лет благоустройство в Российской Федерации реализовывалось по остаточному принципу, у государства были другие приоритеты. Это привело, прежде всего, к потере компетенции, — считает Олег Зоря. — Это не просто отток талантливых молодых архитекторов из страны, это еще и отсутствие технологий. У нас нет интересного опыта и мы вынуждены обращаться к опыту зарубежных стран. Для создания современной комфортной городской среды мы должны вернуть компетенцию и передовой опыт. В центрах компетенций мы сможем аккумулировать самые инновационные взгляды на благоустройство и помочь муниципалитетам и жителям в реализации проектов, консультировать их в части существующих правил благоустройства, норм, современных направлений развития. Проект призван привлечь независимых экспертов для повышения качества благоустройства территорий".