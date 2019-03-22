Олег Машковцев поздравил студентов Приволжья с открытием Интеллектуальной олимпиады ПФО

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В четвертый раз Республика Мордовия встречает участников и гостей Интеллектуальной олимпиады – общественного проекта, который был выбран Молодежным советом ПФО на окружном форуме «iВолга – 2015» и реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. Напомним, что первую олимпиаду в 2016 году в общекомандном зачете выиграла сборная Мордовии, в 2017 году победителями стали представители Пермского края, в прошлом году лучший результат показали студенты вузов Республики Татарстан.В этом году в интеллектуальных состязаниях примут участие 210 человек из 14 регионов ПФО, оценивать их знания будут свыше 50 экспертов и гостей. В сборные команды вошли самые эрудированные представители молодежи Приволжья – победители внутривузовских и региональных этапов.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова студентов округа тепло приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев:«Сегодня столица Республики Мордовия принимает одно из наиболее значимых событий в сфере реализации молодежной политики – окружной форум интеллектуалов. Интеллектуальная олимпиада ПФО ежегодно собирает увлеченных, талантливых и перспективныхстудентов, проявивших свои способности по наиболее значимым для молодежи направлениям деятельности.Уважаемые участники! Вы прошли через систему отборочных мероприятий и теперь с достоинством представляете честь своих учебных заведений и регионов на окружном уровне. Уверен, что участие в соревнованиях и конкурсах олимпиады поможет вам состояться в мире высоких технологий и научного поиска, даст навыки активного мышления и основания для постоянного самоопределения».Участников Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа поздравил глава Республики Мордовия Владимир Волков. Он отметил, что работа с талантливой молодежью – одно из приоритетных направлений социальной политики региона. Владимир Волков пожелал ребятам интересной и азартной борьбы на интеллектуальных площадках, достойных результатов и ярких впечатлений.Программа окружного этапа «IQ ПФО» включает пять видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?» и «Спортивное программирование». Участникам предстоит проявить себя в решении нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и многих других задач в области науки, культуры, политики и спорта. Кроме этого, ребята должны будут показать уровень своих знаний в захватывающей игре для интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Оценивать результаты коллективного «мозгового штурма» приволжских студентов соберется профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители органов власти, бизнесмены, представители IT-компаний.Подведение итогов и награждение победителей состоится 23 марта в Государственном русском драматическом театре Республики Мордовия, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.