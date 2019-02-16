Олег Кононенко провёл медицинский эксперимент «Мотокард» на борту МКС
16 февраля 2019 16:13
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Уже доказано, что локомоторные нарушения являются закономерным следствием полетов. Результаты исследований, выполненных даже после относительно коротких экспедиций (от 72 часов до 16 суток), показали, что походка космонавтов при возвращении из полетов отличается выраженной неустойчивостью.
На сегодняшний момент благодаря исследованию на борту МКС получены новые данные о характере электромиографической активности мышц голени, а также о изменениях характеристик бега в невесомости.
Постоянное изучение механизма возникновения моторных нарушений у космонавтов помогает определить эффективность методов их коррекции, которые применяются на борту станции, а также постоянно совершенствовать режимы и методы профилактики.
Фото: Роскосмос
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