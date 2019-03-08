Олег Кононенко поздравляет всех женщин с 8 марта. Видео
8 марта 2019 17:29
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Видео здесь.
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С борта Международной космической станции. Социум
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8 марта 2019 15:49
В качестве мер профилактики специалисты рекомендуют дозировать время работы на компьютере и с гаджетами, а также ежедневно выполнять гимнастику для глаз. Социум
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Здравоохранение
8 марта 2019 10:42
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
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7 марта 2019 13:54
Существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно. Здравоохранение
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6 марта 2019 16:15
В течение трех недель офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления... Здравоохранение
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Новости медицины
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Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
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4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
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4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
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Туризм
6 марта 2019 13:50
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28 февраля 2019 12:44
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28 февраля 2019 09:56
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Образование
7 марта 2019 10:25
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6 марта 2019 12:54
Академию лишили аккредитации ещё 1 октября прошлого года. Образование
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6 марта 2019 10:29
Среди преподавателей «Майских школ» — ученые и профессора из ведущих российских вузов. Образование
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Культура
7 марта 2019 19:39
Кульминация фестиваля - спектакль "Князь Владимир" в Самарском театре оперы и балета. Культура
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7 марта 2019 13:58
Можно ознакомиться с подробной программой. Культура
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7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
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Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
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5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
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26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
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Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
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28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
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22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
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20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
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Фоторепортажи
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
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25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
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23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
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23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
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7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
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7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
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