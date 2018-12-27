Олег Бойко возложил цветы к памятнику «Российскому спасателю»

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27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Накануне знаменательной даты, по уже сложившейся традиции, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялась церемония возложения цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю».Собирательный образ спасателя, воплощенный в четырехметровой скульптурной композиции, объединяет в себе все направления деятельности по спасению людей и символизирует единство МЧС России.Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службыпоздравил сотрудников чрезвычайного ведомства с профессиональным праздником и возложил цветы к скульптурной композиции.«Уважаемые коллеги, друзья! Мы завершаем этот год с хорошими результатами. Пожарно-спасательными подразделениями потушено более 2,5 тысяч пожаров. Мы обеспечивали безопасность проведения выборов Президента Российской федерации и Губернатора Самарской области. Более 2,5 месяцев выполняли обязанности по обеспечению пожарной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу. Более тысячи человек было задействовано на всех мероприятиях. Я хочу вас поблагодарить за безупречно выполненную работу. В преддверии Дня спасателя Российской Федерации хочу поздравить всех сотрудников МЧС, работников всех видов пожарной охраны Самарской области, всех тех, кто сегодня несет дежурство в поисково-спасательных подразделениях и формированиях с профессиональным праздником. Хочу пожелать крепкого здоровья и выполнения всех задач, которые стоят перед нами», - подчеркнул начальник Главного управления.Напомним, что 27 декабря 1990 года был сформирован Российский корпус спасателей, преобразованный позднее в Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР.В 1994 году на его основе было создано Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС