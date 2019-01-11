Олег Бойко провел совещание, на котором обсудили меры по смягчение последствий прогнозируемого снегопад

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Сегодня в ситуационном зале Главного управления МЧС России по Самарской области под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службысостоялось оперативное совещание с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области по принимаемым мерам, направленным на смягчение последствий прогнозируемого снегопада в предстоящие выходные дни.На совещании присутствовал Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областии представители администрации Самары.В ходе совещания начальник Главного управления отметил, что по данным Приволжского УГМС ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде сильного снега, которые затронут такие города, как Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель.В связи с этим в регионе повышаются риски возникновениядорожно-транспортных происшествий, ограничений в движении транспорта. Возможно образование заторов, что вызовет скопление на дорогах машин и людей, увеличение количества ДТП на автодорогах федерального и местного значения без достижения значений критериев ЧС.Увеличивается вероятность возникновения аварийных отключений при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также сетей электроснабжения.«Для предупреждения негативных последствий снегопада Главным управлением разработан комплекс превентивных мероприятий, которые включают в себя организацию смс-оповещения населения о неблагоприятных метеорологических явлениях, формирование рабочей группы оперативного штаба по контролю за складывающейся обстановкой. Совместно с ГИБДД разработаны планы реагирования. Министерство транспорта Самарской области совместно с Главным управлением находится в готовности к принятию решения о перекрытии дорог в случае ухудшения ситуации и разворачиванию пунктов обогрева. Также хочу обратиться к жителям Самарской области: по возможности надо воздержаться от поездок на личном транспорте до завершения неблагоприятных погодных условий, которое мы ожидаем к утру воскресенья», - сказал Олег Бойко.В ходе совещания начальник Главного управления обратил внимание присутствующих на мероприятия по подготовке мест крещенских купаний. Он отметил необходимость подготовки руководителей подразделений к организации дежурства и реагированию в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций в местах, где будут находиться купели для граждан, желающих совершить обряд омовения в праздник Крещения Господня.«Предлагаю ответственно отнестись к подготовке мест крещенских купаний, чтобы жители Самарской области могли безопасно провести обряд омовения. Наша с вами задача – обеспечить эту безопасность», - подчеркнул Олег Бойко, передает пресс-служба облМЧС.