Олег Бойко поздравил молодых сотрудников МЧС Сызрани с принятием присяги

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».С поздравительным словом к личному составу обратился начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал - майор внутренней службы: «Уважаемые товарищи! Сегодня Вы принимаете присягу на верность служению пожарному делу, которое является тяжелым, но благородным и милосердным долгом перед жителями города, области, страны.Работа пожарного самая боевая в мирное время. Главной задачей пожарных является охрана жизни, здоровья его жителей от опасных факторов пожаров и сохранение от уничтожения зловещим огнем огромного материального достояния нашей страны, города. И пожарные Сызрани с честью выполняют эту задачу.Велики заслуги пожарных города перед ним, за которые большое количество сотрудников противопожарной службы награждены государственными и ведомственными наградами.Вы, пожарные г. Сызрани, должны быть верными последователями традициям нашей службы, которые заложили наши уважаемые ветераны пожарной охраны. Вы должны их преумножить и прославлять героическими и самоотверженными действиями в борьбе с огнем.Я, как начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, выражаю надежду и уверенность в том, что личный состав, участвующий в торжественной церемонии принятия присяги, будет достойным тем традициям и задачам, которые стоят перед нашей службой».Принявших присягу пожарных также поздравили: председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор, ветеран пожарной охраны города Сызрань полковник внутренней службы (в отставке)и другие почетные гости.По завершении торжественного мероприятия руководящий состав, ветераны, представитель духовенства и личный состав 7 отряда федеральной противопожарной службы возложили цветы к «Вечному огню» и памятнику жертвам локальных войн, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото Главного управления МЧС России по Самарской области