Олег Бойко пообещал в ближайшее время провести "прозрачные" проверки торговых центров в регионе
27 марта 2018 19:44
126
После трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека (официальные данные на момент подготовки материала), в Самарской области в ближайшее время должны пройти дополнительные проверки соблюдения в торговых центрах правил пожарной безопасности. О нынешнем же положении дел в этой сфере сообщил на встрече с журналистами глава облМЧС Олег Бойко.
"В Самарской области 140 торгово-развлекательных центров, площадь которых более трех тысяч квадратных метров, — рассказал Олег Бойко. — 80 из них имеют независимую оценку пожарного риска, которая делается добровольно, о соответствии объекта предъявляемым требованиям. За 2017 год мы провели 12 проверок, в 2018 году — две. Выявлено было 86 нарушений, 53 из которых на сегодняшний день устранены. Также три руководителя торговых центров наказаны штрафами за нарушения".
Олег Бойко утверждает: нарушений, из-за которых можно было бы приостановить деятельность торговых центров по решению суда, в Самарской области не выявлено.
"После выявления нарушений мы выносим предписания владельцу торгового центра либо в некоторых случаях арендатору площадей, в зависимости от того, что прописано в договорах между ними, — рассказал глава облМЧС. — Далее дается время на устранение этих нарушений — от трех месяцев и больше. Затем мы проводим повторную проверку — выясняем устранили ли нарушения".
"В торговых центрах Самарской области в 2017 году было шесть пожаров, еще один — в 2018 году, — рассказал Олег Бойко. — Все они были потушены в кратчайшие сроки. Один из крупных пожаров 2017 года произошел в торговом центре "Амбар". При возгорании сработала пожарная сигнализация, а персонал вел себя очень грамотно. В итоге все покинули торговый центр. Кроме того, в ТЦ сработала автоматическая система пожаротушения. Благодаря этому очаг возгорания был сразу локализован, огонь не распространялся".
По словам главного регионального спасателя, исходя из данных проходивших ранее проверок "в Самарской области все торговые центры безопасны". Но он и сам признает: эти проверки были плановыми. То есть руководитель торгового центра и весь персонал заранее точно знали, когда в здание придут ревизоры, причем задолго до их визита.
Что выяснится при ближайших внеплановых проверках пока неизвестно.
"Проверки будем проводить с представителями общественной палаты, в присутствии журналистов, — обещает Олег Бойко. — Мы уже подготовили план и направили его в прокуратуру на согласование. Обратим особое внимание на отделку потолков, на отделку стен, на знание персоналом своих обязанностей и действий при ЧС, а также на исправность всех систем пожаротушения".
Пожарные обещают обратить внимание и на нарушения, о которых пишут пользователи соцсетей.
volga.news
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 марта 2018 21:40
На совещании с Путиным Александр Бастрыкин назвал две основные версии пожара в ТЦ в Кемерово — неисправность электрики и применение открытого огня. Двери... Социум
98
27 марта 2018 21:33
Некоторые сняли с эфира не только развлекательный контент, но и рекламу. Социум
92
27 марта 2018 21:13
В Житомирской области обнаружили более 200 единиц украденной военной техники — БМП, БТРы, грузовики и автофургоны. Одновременно некое «физическое лицо»... Социум
99
Здравоохранение
26 марта 2018 23:36
В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты... Здравоохранение
349
26 марта 2018 23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта». Здравоохранение
348
23 марта 2018 09:58
Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
339
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
106
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
152
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
183
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
49
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
301
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
483
Образование
27 марта 2018 14:48
О науке в ретроспективе и ее новейших достижениях расскажет Алексей Савватеев. Образование
160
27 марта 2018 13:02
Он трудился над своей работой на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. Образование
178
26 марта 2018 15:04
Предложенный алгоритм позволит блокировать распространение “эпидемии” при первых “симптомах” заражения. Образование
348
Культура
26 марта 2018 13:18
Открытие памятника должно состояться 27 марта. Культура
202
26 марта 2018 10:30
Они продлятся с 30 мая по 3 июня. Культура
177
24 марта 2018 12:40
Ребята выступят на сцене Большого театра. Культура
356
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
457
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
790
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
760
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1299
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
789
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
720
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1534
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
899
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1000
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1596
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
927
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4202
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2389
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2855
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2732
Мероприятия