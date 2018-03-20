Олег Бойко: "С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод"

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рассказал представителям СМИ о превентивных мероприятиях по подготовке к паводку, проводимых Главным управлением, предстоящем увеличении сбросов воды Жигулевской ГЭС и об опасности нахождения на льду в этот период.- обратился к жителям Самарской области начальник Главного управления, сообщает пресс-служба облМЧС.