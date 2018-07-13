Олег Алексеев назначен на должность прокурора Советского района Самары
13 июля 2018 18:25
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки №802-к от 10.07.2018 Олег Алексеев назначен на должность прокурора Советского района г. Самары.
Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района.
Алексеев Олег Аркадьевич, 1972 года рождения, окончил Самарскую государственную экономическую академию в 1999 году. На службе в органах прокуратуры состоит с 2000 года в должностях: с 2000 по 2002 гг. – следователя и старшего следователя прокуратуры Красноглинского района, с 2002 по 2005 гг. – следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Самарской области, с 2005 по 2014 гг. – заместителя прокурора Кировского района Самары, с 2014 г. – Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, передает пресс-служба облпрокуратуры.
Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района.
Алексеев Олег Аркадьевич, 1972 года рождения, окончил Самарскую государственную экономическую академию в 1999 году. На службе в органах прокуратуры состоит с 2000 года в должностях: с 2000 по 2002 гг. – следователя и старшего следователя прокуратуры Красноглинского района, с 2002 по 2005 гг. – следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Самарской области, с 2005 по 2014 гг. – заместителя прокурора Кировского района Самары, с 2014 г. – Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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