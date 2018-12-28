Оксана Пушкина назвала актера Марата Башарова нелюдем

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"Если эта история из серии "был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой", то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя", – приводит Teleprogramma слова Пушкиной.Она также подчеркнула, что, декриминализировав в прошлом году побои, депутаты допустили ошибку, поскольку число случаев насилия в семьях после принятия закона только увеличилось.Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что актер избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову. Она попала в больницу с переломом носа.По данным РЕН ТВ, пострадавшая отказывается заявлять на мужа в полицию и хочет "замять" дело. Более того, по словам брата Елизаветы, это не первый случай, когда Башаров поднимает руку на нее. Так, в прошлом году он сломал ей палец на руке.Фото: yandex.ru