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Новости /  Общество /  Социум  

Оксана Пушкина назвала актера Марата Башарова нелюдем

28 декабря 2018 20:30
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Актер избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову. Она попала в больницу с переломом носа.
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей депутат Оксана Пушкина назвала актера Марата Башарова нелюдем после нового случая избиения артистом супруги, передает РЕН ТВ.

"Если эта история из серии "был бы милый рядом" или "кривой, косой, но мой", то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя", – приводит Teleprogramma слова Пушкиной.

Она также подчеркнула, что, декриминализировав в прошлом году побои, депутаты допустили ошибку, поскольку число случаев насилия в семьях после принятия закона только увеличилось.

Ранее РЕН ТВ сообщил о том, что актер избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову. Она попала в больницу с переломом носа.

По данным РЕН ТВ, пострадавшая отказывается заявлять на мужа в полицию и хочет "замять" дело. Более того, по словам брата Елизаветы, это не первый случай, когда Башаров поднимает руку на нее. Так, в прошлом году он сломал ей палец на руке.  


Фото:   yandex.ru
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